Heizungsgesetz gestoppt: Branche beklagt dramatische Einbrüche – „Neuaufträge sind weg“

Ampel-Chaos

Das Gebäudeenergiegesetz wird jetzt doch erst im September beschlossen. Für die gesamte Heizungsbranche eine Katastrophe: Die Auftragsbücher bleiben damit weiter leer.

Berlin – Für die Heizungsbranche waren es anstrengende Wochen und Monate. Seitdem Anfang des Jahres bekannt wurde, dass das Gebäudeenergiegesetz (GEG) novelliert wird, wird viel über Habecks Heizungsgesetz diskutiert, teils heftig gestritten. Gleichzeitig, auch das beschreiben Brancheninsider, beflügelten die Pläne, es kam zu einer Aufbruchsstimmung.

Mit der Zeit hat sich diese Aufbruchsstimmung in Frust gewandelt. Nach wochenlangen Kämpfen sah es dann Anfang Juli endlich so aus, als würde das Heizgesetz im Bundestag eine Mehrheit finden – bevor das Bundesverfassungsgericht im Eilverfahren die Abstimmung verhinderte. Damit muss der Beschluss bis September warten. Für die Heizungsbranche ein herber Rückschlag. Die Unsicherheit, die sie schon seit Wochen bei den Kunden spüren, wird nun noch weiter andauern.

Heizgesetz gestoppt: Aufträge für Wärmepumpen sind teilweise um 90 Prozent zurückgegangen

Vor allem in der Wärmepumpen-Branche ist die Stimmung wegen des gestoppten Heizungsgesetzes und der ungewissen Umsetzung im Keller. Björn Schreinermacher vom Bundesverband Wärmepumpe (BWP) sagt sogar: „Bei einigen Mitgliedern hören wir von Auftragsrückgängen in Höhe von 90 Prozent.“ Zwar könnten die meisten Heizungsinstallateure noch von Aufträgen aus dem Vorjahr zehren. „Aber die Neuaufträge sind weg, vor allem in Bestandsgebäuden“, sagt er.

Auch von anderen Heizungsbauern und Installateuren hört man: Die Lage ist katastrophal. Weil auch noch Unklarheit bei der genauen Ausgestaltung der Förderung von Habecks Heizgesetz besteht, warten viele Kunden noch ab. Schließlich hatte die Ampel Fördersätze von bis zu 70 Prozent bekannt gegeben – die aber im Detail wohl nun doch weniger üppig ausfallen sollen, als zuerst erwartet. „Es wird einfach dringend Klarheit benötigt“, fasst es Schreinermacher zusammen.

BDH: Politisch verursachte Hängepartie durch Habecks Heizungsgesetz

Der Wärmepumpen-Verband steht auch nicht alleine da. Der Bundesverband Deutsche Heizungsindustrie (BDH) kritisiert nach der Entscheidung aus Karlsruhe die „politisch verursachte und seit Monaten anhaltende Hängepartie“. Der Markt sei in den vergangenen drei Jahren um 30 Prozent gewachsen, der Absatz von erneuerbaren Heizsystemen sogar um 300 Prozent. Durch die langanhaltenden politischen Diskussionen um Habecks Heizungsgesetz wird dieser Trend gebrochen.

+ Heizungsinstallateure sind Mangelware: Für die geplante Heiz-Wende fehlen 60.000 Fachkräfte. © IMAGO / allOver-MEV

„Die Heizungsbauerbetriebe sind seit Monaten mit einer wachsenden Verunsicherung ihrer Kunden konfrontiert. Eine rechtssichere Beratung über Modernisierungsoptionen im Heizungskeller bleibt mit der von der Ampelkoalition zu verantwortenden Hängepartie in Sachen GEG weiter nicht möglich“, sagt auch Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Heizung, Sanitär und Klima, Helmut Bramann.

Heizungsgesetz als Hängepartie: Klarheit vor allem bei der Förderung vonnöten

Vor allem beim Thema Förderung im geplanten Heizungsgesetz sind sich alle Betroffenen einig: Ohne zu wissen, wie es ganz genau – und da geht es auch um die kleineren Details – ausfallen wird, werden die Kunden zurückhaltend bleiben. Das, was bisher aus Berlin bekannt geworden ist, verunsichert nur noch mehr. „Wir müssen auch wissen, wann genau die Förderung beginnt, was mit den Anträgen passiert, die am Ende des Jahres noch gestellt werden, aber erst im neuen Jahr bearbeitet werden“, listet Björn Schreinermacher vom BWP beispielsweise ein Problem des Heizgesetzes auf.

Was alle Betroffenen noch gemein haben, ist: Sie können und wollen keine länger anhaltenden Diskussionen mehr führen. „Das können wir nicht mehr mitmachen“, sagt Schreinermacher. „Wir erwarten, dass Bundestag und Bundesregierung jetzt über die nächsten Wochen die ausstehenden Klärungen zum Gesetz und zur Förderung herbeiführen.“ Und dann hoffen alle, dass sich die Auftragsbücher wieder füllen.

Rubriklistenbild: © IMAGO / allOver-MEV