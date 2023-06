Nach massiver Förderung: In Italien ist der Markt für Wärmepumpen tot

Von: Robert Wallenhauer

In Italien boomte der Markt für Wärmepumpen. Seit 2020 wurde der Einbau durch massive Steuergutschriften gefördert. Doch jetzt sei der Markt einem Bericht zufolge „praktisch tot“.

Rom – In Italien wurden im vergangenen Jahr so viele Wärmepumpen verkauft, wie nirgendwo anders in Europa: mehr als 500.000 Stück. Das sind 37 Prozent mehr als im Vorjahr. Bis 2022 konnten sich die Italiener sogar im Grunde gratis eine Wärmepumpe installieren lassen. Der Grund: Als Anreiz für die Wärmepumpen-Investition wurde eine Steuergutschrift erlassen. Hausbesitzer konnten ihre zuzahlenden Steuern innerhalb von fünf Jahren um den Betrag der Investition senken. Das Problem: Viele Italiener hatten nicht die finanziellen Mittel, die Kosten für Wärmepumpe und Installation zu zahlen.

Deswegen schuf die Mitte-links Regierung um Giuseppe Conte 2020 den „Superbonus 110 Prozent“. Hausbesitzer kontaktierten den Installateur. Der brachte die neue Wärmepumpe und baute sie ein. Als Bezahlung gaben die Hausbesitzer dann ihre Steuergutschrift von 110 Prozent des Preises der Installationsleistung an den Monteur weiter. Der konnte sie dann bei seiner Steuer nutzen oder an eine Bank verkaufen.

Klimaanlage in Italien: Hausbesitzer konnten sie sich lange Zeit gegen eine Steuergutschrift einbauen lassen. © H.Tschanz-Hofmann/Imago

Wärmepumpen-Förderung kostet Italien 75 Milliarden Euro

Ein Beispiel: Der Hausbesitzer kauft sich eine Wärmepumpe für 25.000 Euro inklusive Installation. Er bezahlt mit seiner Steuergutschrift von 110 Prozent. Der Installateur kann also seine eigene Steuerschuld um 27.500 Euro senken. Oder er verkauft diesen Steuerbonus an seine Bank.

Der italienische Staat ließ sich so die 500.000 neu verkauften Wärmepumpen im Jahre 2022 einiges kosten: Das Superbonus-Programm kostete rund 75 Milliarden Euro allein für die Wärmepumpen. Der Bonus galt aber auch für andere energiesparende In­vestitionen, berichtete die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ): Die Gesamtkosten für den Staatshaushalt beliefen sich deswegen auf insgesamt 110 Milliarden Euro. Deswegen ist auch fraglich, wie viel am Ende gegen den Klimawandel getan wurde, resümiert die FAZ.

Branchenkenner: Wärmepumpen-Markt „praktisch tot“

Denn auch der Absatz von energieeffizienteren Gasheizungen stieg stark an. Gas ist immer noch das beliebteste Heizmittel der Italiener. Die in Italien beliebtesten Wärmepumpen sind Klimaanlagen, die durch Luft-Luft-Austausch heizen.

Italiens national-konservative Ministerpräsidentin Giorgia Meloni passte die Regelungen um den Superbonus an. Das Weiterverkaufen der Steuergutschrift wurde untersagt, der Fördersatz wurde auf 90 Prozent heruntergesetzt, berichtet die FAZ. „Der Markt ist jetzt praktisch tot“, sagte ein Brancheninsider der Zeitung: Branchenkenner erwarten, dass die Nachfrage nach Wärmepumpen in Italien dieses Jahr „stark schrumpfen wird.“