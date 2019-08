Herkules Liftwerk GmbH:Barrieren im Alltag überwinden

Besonders für Menschen mit eingeschränktem Bewegungsspielraum wird das Wort „Barrierefreiheit“ immer wichtiger. Oft beginnen die Schwierigkeiten schon vor dem Haus, wenn Treppen oder Absätze überwunden werden müssen.

Um diese Hindernisse aus der Welt zu schaffen, produziert die Herkules Liftwerk GmbH Rollstuhlhebebühnen, mit deren Hilfe die Barrieren schnell und unkompliziert aus der Welt geschafft werden können. Nach einem Umzug im Frühjahr 2017 befindet sich der Firmensitz heute in Kaufungen-Papierfabrik, Industriestraße 3. Von anfangs fünf Mitarbeitern ist das Unternehmen in kurzer Zeit auf über 30 Mitarbeiter gewachsen, und mit mehr als 450 Liften im letzten Jahr hat sich die Anzahl der produzierten Plattformlifte seit Gründung der Firma im Jahr 2013 nahezu vervierfacht. Die Begründung für diesen Erfolg erklärt Vertriebsleiter Matthias Bierig: „Die Nachfrage steigt permanent an. Durch unsere langjährige Erfahrung sind wir in der Lage, innovativ zu arbeiten und uns ständig den Kundenwünschen anzupassen.“

Individuelle Fertigung

Auch gehen betroffene Personen heute damit offener um. „Die Geräte können heute so gefertigt werden, dass sie sich der Hausoptik anpassen und nicht mehr als störend empfunden werden“, weiß Bierig. Die Bandbreite der Hublifte reicht vom kleinsten Lift mit 75 Zentimeter Hubhöhe bis hoch hinaus zu 1,79 Meter. Außer im privaten Bereich ist das Unternehmen auch für Schulen, Kindergärten, Hotels und andere Unternehmen tätig. „Es gibt immer eine Lösung“, meint Bierig.

+ Prüft Systeme auf Herz und Nieren: Wladimir Wagner bei der Arbeit. © Andreas Fischer Das Thema „Zuverlässigkeit“ spielt dabei für die Herkules Liftwerk GmbH eine große Rolle. Deutschland- und europaweit vertreibt der ISO 9001 zertifizierte Hublift-Spezialist seine Produkte über ein weit verteiltes Händlernetz und setzt dabei auf „Made in Germany“. Die aktuellen Liftvarianten, welche Interessenten im Ausstellungsraum vor Ort auch selbst testen können, wurden von Geschäftsführer René Bartsch selbst konstruiert. Dabei wird die 20-jährige Erfahrung im Bau von Rollstuhlhebebühnen mit frischer Technik und neuen Designideen verbunden. Mit der neuen Baureihe MB Quattro ist dem Unternehmen im letzten Jahr ein weiterer großer Wurf gelungen, denn die Tragkraft der Lifte konnte durch neue Techniken entscheidend verbessert werden: Die neue Baureihe ist für eine Traglast bis zu 500 Kilogramm ausgelegt. So können auch schwere E-Rollstühle, Scooter und andere Lasten gefahrlos und bequem gehoben werden.

+ Jeder Handgriff sitzt: Rino Sireci (links) und Gino Barrali bei der Montage einer Rollstuhlhebebühne. © Andreas Fischer Eine vielfältige Auswahl bietet sich dem Nutzer auch bei den Bedienmöglichkeiten für die Lifte, inklusive einer brandneuen Variante: Das Zugangssystem „Barriere Freifahrt“. Dazu René Bartsch: „Das System wurde von uns eigens entwickelt, um bewegungseingeschränkten Menschen jede Art von Aufzügen deutschlandweit barrierefrei zugänglich zu machen. Durch die enge Zusammenarbeit mit anderen Herstellern soll das System, welches über App oder NFC-Chip gesteuert wird, bald marktübergreifend für den Nutzer verfügbar sein – ein riesiger Schritt nach vorn.“

Unterstützung duch „Lift Assist“

Durch den Kauf eines umfangreichen Maschinenparks hat das Unternehmen im Jahr 2017 einen weiteren großen Schritt getan. Jetzt können so gut wie alle Bestandteile der Lifte selbst produziert werden. Für großes Interesse sorgte die Anschaffung eines Schweißroboters, der zahlreiche Besucher namhafter Unternehmen anzog.