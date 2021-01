Corona-Krise: Schwedischer Moderiese holt den Rotstift raus – 800 Stellen vor dem Aus

Die Corona-Pandemie zieht im Textil-Handel immer tiefere Furchen. Nach kleineren Modeketten wie Adler oder Pimkie trifft es jetzt auch einen schwedischen Branchengiganten.

Hamburg - Der schwedische Modehändler H&M will in Deutschland rund 800 Stellen streichen. Das entspreche rund 5 Prozent aller Beschäftigen des Unternehmens in der Bundesrepublik, sagte eine Unternehmenssprecherin am Dienstag in Hamburg.

H&M versuche, den Stellenabbau über ein Freiwilligenprogramm zu erreichen, um betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden. „Sollte die Anzahl der Freiwilligen in diesem Programm nicht ausreichen, wird die Entscheidung über eine Sozialauswahl getroffen“, teilte das Unternehmen mit.

Die Corona-Krise hatte den Moderiesen schwer getroffen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (30. November) sackten die Erlöse der H&M-Gruppe um 18 Prozent auf rund 187 Milliarden schwedische Kronen (etwa 18,3 Mrd. Euro) ab. Bereits im Oktober hatte der Konzern angekündigt, sein Filialnetz ausdünnen zu wollen.

H&M: Corona-Pandemie setzt vielen Bekleidungsketten massiv zu

Auch bei anderen Modehändlern hat sich die wirtschaftliche Situation infolge der Corona-Pandemie und des erneuten Lockdowns zuletzt teilweise dramatisch verschärft.

Erst vor Wochenfrist hatte etwa die Modekette Adler Modemärkte Insolvenz angemeldet. Bundesweit sollen 171 Filialen geschlossen werden. Auch die Discount-Modekette Pimkie kämpft um ihre Existenz. Damit das Unternehmen überhaupt noch eine Überlebenschance hat, will das Management jetzt jeden zweiten Standort dichtmachen. (dpa)