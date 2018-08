Höffner will Finke kaufen - nur Kartellamt muss noch zustimmen

Paderborn/Kassel. In den vergangenen Tagen haben sich die Gerüchte verdichtet. Heute meldete Wilfried Finke (67) Vollzug.

Er verkauft sein Unternehmen – die gleichnamige Paderborner Unternehmensgruppe – an seinen langjährigen Kooperationspartner Höffner. Zu den Beschäftigten wurde bislang keine Aussage gemacht.

Das Unternehmen Höffner gehört Kurt Kriegers KHG Gruppe in Schönefeld bei Berlin. Zur Gruppe gehören die Möbelhäuser Höffner, Boss und Kraft. Die Höffner Möbelgesellschaft GmbH & Co. KG gehört zu den Großen der Branche. Sie beschäftigen 6000 Mitarbeiter, der Umsatz liegt bei über zwei Milliarden Euro und verfügt über 19 Einrichtungszentren, die aus sechs Zentrallagern beliefert werden.

+ Wilfried Finke © Friso Gentsch/dpa

Der Vollzug der Übernahme stehe noch unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die zuständige Kartellbehörde, hieß es am Freitag aus Paderborn.

Finke als wichtiger Sportsponsor

Finke ist auch als Sponsor im Sport aktiv. Dass die Fußballer des SC Paderborn vor einigen Jahren bis in die Bundesliga durchmarschierten, hatten sie auch den Millionen von Wilfried Finke zu verdanken. Was Dietmar Hopp für die TSG Hoffenheim ist, war der Möbelhändler für den SCP. Nach dem zwischenzeitlichen Absturz in die Drittklassigkeit kicken die Ostwestfalen mittlerweile wieder in der zweiten Liga - weiterhin unterstützt von Finke.

Der Verkauf des Unternehmens lässt nun auch viele Fußball-Fans bangen. SC-Geschäftsführer Martin Hornberger verwies gegenüber Medien auf den Vertrag, der bis zum Saisonende gilt. Er gehe davon aus, dass dieser auch eingehalten werde. Beim Basketball-Zweitligisten Paderborn Baskets war Finke ebenfalls als Sponsor tätig. Dort hatte der Unternehmer sein Engagement aber bereits vor zwei Jahren beendet.