Homeoffice auch nach der Pandemie beliebt: Heimarbeiter fühlen sich zufriedener und leistungsstärker

Von: Robert Wallenhauer

Heimarbeit hat während der Pandemie deutlich zugenommen - und bleibt in bestimmten Branchen äußerst beliebt. Erwerbstätige im Homeoffice fühlen sich produktiver und weniger gestresst.

Wiesbaden - Die Arbeit im Homeoffice scheint für einen größeren Teil der Beschäftigten in Deutschland normal geworden zu sein. Auch nach dem Ende der Corona-Pandemie arbeiteten im vergangenen Jahr 24,2 Prozent aller Erwerbstätigen zumindest gelegentlich von zu Hause, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Im Jahr zuvor, als einschneidende Corona-Schutzmaßnahmen galten, waren es 24,9 Prozent.

Im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit hat sich der Anteil der Menschen im Homeoffice nahezu verdoppelt. 2019 hatten 12,8 Prozent der Erwerbstätigen die Homeoffice-Option genutzt.

Homeoffice: Besonders bei IT-Dienstleistern beliebt

Der Anteil der Heimarbeiter unterscheidet sich je nach Branche deutlich. So arbeiten drei von vier IT-Dienstleistern im heimischen Büro, und auch bei Versicherungen und Pensionskassen ist Homeoffice mit einem Anteil von 70,4 Prozent weit verbreitet. Nur sehr selten hatten Beschäftigte des Gesundheitswesens (6,6 Prozent), des Bau- und Ausbaugewerbes (7,8 Prozent) oder des Einzelhandels (8,3 Prozent) Gelegenheit, ihren Job in den eigenen vier Wänden zu erledigen.

Im internationalen Vergleich liegt Deutschland über dem EU-Schnitt von 22,6 Prozent. Homeoffice-Spitzenreiter sind die Niederlande mit 53,2 Prozent vor Schweden (45 Prozent) und Finnland (40,6 Prozent). In Rumänien und Bulgarien arbeiten hingegen mit jeweils gut 4 Prozent die wenigsten Berufstätigen von zu Hause aus.

Homeoffice: Die Arbeit von zu Hause ist auch nach der Covid-Pandemie beliebt. © Sebastian Gollnow/dpa

Beschäftige im Homeoffice fühlen sich leistungsstärker

Ein Grund, warum Homeoffice weiterhin so beliebt ist: Viele Beschäftigte in Büroberufen fühlen sich nach eigener Einschätzung im Homeoffice leistungsstärker. 76 Prozent gaben laut einer Studie der Technischen Universität Darmstadt an, zu Hause effizient zu arbeiten. Im Büro stimmten dieser Aussagen nur 61 Prozent der Teilnehmenden zu.

Für die Studie befragte die Universität von Dezember 2022 bis März 2023 über 1000 Bürokräfte, die regelmäßig am Computer arbeiten. 60 Prozent von ihnen gaben laut an, „im Homeoffice erfolgreicher zu arbeiten und zufriedener zu sein“. Mehr als 40 Prozent würden demnach sogar kündigen, würde ihr Unternehmen fordern, ausschließlich im Büro zu arbeiten.

Homeoffice hat Vor- und Nachteile

Auch eine positive Auswirkung auf die mentale Gesundheit legen die Forschenden nahe. Ein Drittel der Befragten habe in der Studie angegeben, unter Burnout zu leiden. Je mehr die Beschäftigten zu Hause arbeiteten, desto geringer sei die „Ausprägung von Burnouts“ gewesen.

Im Bund wird aktuell über ein Gesetz für das Recht auf Homeoffice diskutiert. Regeln seien wichtig, sagte auch Oliver Suchy, Abteilungsleiter Grundsatz und Gute Arbeit beim DGB-Bundesvorstand, der Funke-Mediengruppe. „Eine hohe Produktivität im Homeoffice ist möglich, doch auch dies ist nicht voraussetzungslos“, führte er aus. Unbezahlte Mehrarbeit, ständige Verfügbarkeit und mangelhafte Ausstattung seien die Schattenseiten des mobilen Arbeitens. (dpa/AFP/row)