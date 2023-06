Klage gegen Hyundai und Kia in New York: Autos offenbar zu leicht zu stehlen

Von: Bettina Menzel

Verkehr in New York City. Hyundai- und Kia-Fahrzeuge sind laut einer Klage der Stadt New York offenbar zu einfach zu stehlen (Symbolbild). © IMAGO/Richard B. Levine

Die Diebstähle von Autos der Marken Kia und Hyundai versechsfachten sich in New York. Die Millionenmetropole erhebt nun Klage gegen die Hersteller.

New York City – Die Stadt New York knöpft sich den südkoreanischen Autobauer Hyundai und sein Tochterunternehmen Kia vor und reichte Klage beim Bundesgericht Manhattan ein, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch (7. Juni) berichtete. Von 2011 bis 2022 sollen es die Hersteller demnach versäumt haben, einen Großteil ihrer Autos mit Wegfahrsperren auszustatten. Offenbar hatten auch virale TikTok-Videos dazu beigetragen, die Sicherheitslücke publik zu machen, sodass sich Diebstähle häuften.

New York City gegen Kia und Hyundai: Autobauer schaffen „öffentliche Ärgernisse“

Die am Dienstag, dem 6. Juni, beim Bundesgericht in Manhattan eingereichte Klage wirft Kia und Hyundai vor, durch den Verkauf von Fahrzeugen, die zu leicht zu stehlen sind, fahrlässig öffentliche Ärgernisse zu schaffen. Die Millionenmetropole New York fordert Schadensersatz, dessen Höhe allerdings zunächst nicht bekannt war. Den Daten zufolge habe es in den ersten vier Monaten dieses Jahres bereits sechsmal mehr Diebstähle von Hyundais und Kias gegeben als im Vorjahreszeitraum. Schon im vergangenen Jahr hatte sich die Anzahl der gestohlenen Fahrzeuge der beiden südkoreanischen Marken verdoppelt. Dies ist insofern bemerkenswert, als Diebstähle anderer Automarken im gleichen Zeitraum rückläufig waren.

Videos im sozialen Medium TikTok sollen bei der Explosion der Diebstähle eine Rolle gespielt dabei haben. Die Aufnahmen zeigten einem Spiegel-Bericht zufolge, wie sich Autos ohne Wegfahrsperre und Startknopf stehlen lassen und fanden offenbar zahlreiche Nachahmer. Nach CNBC-Angaben ließen sich die Autos mit einem USB-Kabel kurzschließen. Die virale TikTok-Challenge begann im Jahr 2021 und führte auch in der US-Großstadt Chicago im August 2022 zu einem Anstieg von Hyundai- und Kia-Diebstählen um 800 Prozent, in Los Angeles kletterten die Zahlen um 85 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie CNBC berichtete.

TikTok-Videos gaben offenbar Anleitung zum Diebstahl: Klagen auch in anderen US-Städten

„Indem die Beklagten Profite über Sicherheit stellten und von Industrienormen abwichen, da sie Wegfahrsperren nicht als Standard-Sicherheitsmerkmal vorsahen, schufen und unterhielten sie ein öffentliches Ärgernis“, hieß es in der Klageschrift. Der Vorwurf dürfte den südkoreanischen Autobauern bekannt vorkommen, denn auch andere US-Großstädte – darunter San Diego, Baltimore, Cleveland, Milwaukee und Seattle – hatten wegen mangelhaftem Schutz vor Diebstahl bereits Klagen angestrengt.

In einer Reaktion teilte Hyundai mit, dass seit November 2021 alle Fahrzeuge serienmäßig über Wegfahrsperren verfügten. Im Februar kündigten die Autohersteller bereits an, Software-Updates für rund 8,3 Millionen US-Autos ohne Wegfahrsperre anzubieten. Kia will sich laut einer Mitteilung „der Unterstützung unserer Kunden und der Fahrzeugsicherheit“ verschrieben haben, wie CNBC berichtete. Mitte Mai hatten sich Hyundai und Kai in einer Verbrauchersammelklage in gleicher Sache auf einen Vergleich in Höhe von 200 Millionen US-Dollar geeinigt, wie Reuters berichtete.

Die Aktien der beiden größten südkoreanischen Autobauer fielen am Mittwoch. Im ersten Quartal des Jahres 2023 hatten steigende Verkäufe und günstige Währungseinflüsse Hyundai allerdings einen kräftigen Gewinnsprung beschwert. Der Überschuss habe sich im Jahresvergleich um 92,4 Prozent auf etwa 3,42 Billionen Won (2,3 Milliarden Euro) erhöht, teilte Südkoreas Branchenführer Ende April mit. Zusammen mit seiner kleineren Schwester Kia gehört Hyundai Motor zu den weltweit zehn größten Autoherstellern.