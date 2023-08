ifo-Ökonom Fuest: „Wohlstand schafft man nicht, indem man Konzerne mit Subventionen päppelt“

Von: Patricia Huber

Deutschland lockt Chipriesen mit Subventionen. Doch ifo-Ökonom Fuest sieht das nicht als Zeichen für eine Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland.

München – Erst eine Milliarden-Investition von Intel in Magdeburg, jetzt ein Deal in ähnlicher Größenordnung mit dem taiwanischen Chipriesen TSMC in Dresden. Deutschland räumt im internationalen Wettkampf um attraktive Standorte für die Halbleiter-Herstellung ab. Doch das liegt nicht unbedingt daran, dass Deutschland ein so unglaublich attraktiver Wirtschaftsstandort ist.

Chip-Fabriken in Deutschland: Milliardenschwere Subventionen

Vielmehr dürften es auch die milliardenschweren Subventionen gewesen sein, die die Firmen angelockt haben. TSMC erwartet, dass die gesamte Investitionssumme für das deutsche Werk zehn Milliarden Euro übersteigen wird. Die Hälfte wird voraussichtlich als Förderung vom deutschen Staat aufgebracht. Zudem soll Intel in Magdeburg bei Investitionen von 30 Milliarden Euro für einen neuen Standort fast 10 Milliarden vom Staat erhalten.

Die Bundesregierung verteidigt die Finanzspritze für die Halbleiter-Hersteller. So sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zum geplanten Bau der TSMC-Fabrik, diese werde deutlich zur Versorgung Deutschlands und Europas mit Chips beitragen. Doch Ökonomen halten hier dagegen. So auch Clemens Fuest, Präsident des Münchner ifo-Instituts.

Ökonom kritisiert Chip-Subventionen der Bundesregierung

Wenn Deutschland wirklich ein so attraktiver Wirtschaftsstandort wäre, wie es kürzlich auch Kanzler Olaf Scholz betonte, so würden sich Unternehmen auch ohne Subventionen hierzulande ansiedeln, macht Fuest im Interview mit dem Spiegel klar. „Wohlstand schafft man nicht, indem man Konzerne mit Subventionen päppelt. Er entsteht durch Unternehmen, die Steuern zahlen“, macht der Ökonom gegenüber der Zeitung deutlich.

Mit Subventionen für Chip-Fabriken möchten Scholz und Habeck Deutschland als Wirtschaftsstandort wieder attraktiver machen. © Kay Nietfeld/dpa

Dass durch die neuen Firmen Deutschland noch attraktiver für andere Unternehmen wird, bezweifelt Fuest. Darauf würden auch die Subventionen für die Chip-Fabriken überhaupt nicht abzielen. „Es geht eher um eine Versicherung für den Wirtschaftsstandort Deutschland für den Fall, dass aus Taiwan keine Halbleiter mehr geliefert werden, falls es zu einer Konfrontation mit China kommt. Aber das ist eine Versicherung mit fragwürdigem Wert“, erklärt Fuest gegenüber dem Spiegel.

Schließlich könne sich die deutsche Wirtschaft auch jetzt schon auf dem Weltmarkt mit Halbleitern eindecken. Dazu brauche es keine Fabriken in Deutschland. „Wenn die Chip-Fabriken eine Krisenversicherung sein sollen, bräuchte es zumindest eine Art Vorkaufsrecht für europäische Unternehmen. Und ich bezweifle, dass Sie so eine Klausel in den Verträgen finden werden“, so Fuest.