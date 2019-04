Ikea bietet einen neuen Service - den kennt man sonst von Autohändlern

Mit einer geplanten Service-Neuerung will der Möbelriese Ikea etwas für die Umwelt und finanzschwache Kunden tun.

Während die Möbelbranche rund um den Globus darüber grübelt, wie sie ihre Einrichtungsgegenstände im Sinne des Umweltschutzes möglichst nachhaltig produziert, kündigte IKEA an, seine Möbel künftig auch verleihen zu wollen. Bis 2020 werde man entsprechende Leasingangebote auf allen Märkten testen, kündigte das Unternehmen am Mittwoch in Kaarst bei Düsseldorf an. Kunden sollten Ikea-Produkte auf nachhaltigere Weise erwerben, pflegen und weitergeben können, hieß es zur Zielsetzung.

Leasingangebote bei Ikea - für Kunden mit kleinen Geldbeuteln

Bei ersten Untersuchungen und Tests in vier europäischen Ländern wurden unter anderem Studenten (Polen und Niederlande) und kleine Unternehmen (Schweiz, Schweden) als mögliche Zielgruppen für Abo-Modelle identifiziert. Gute Idee, denn viele Studenten verfügen nicht über das Budget für größere aber unverzichtbare Möbelstücke. Und auch vielen jungen Unternehmen, dürfte es entgegenkommen kommen, sich vollständig einrichten zu können ohne dafür Geld, dass sie an anderen Stellen dringender benötigen, für Mobiliar ausgeben zu müssen.

Leasing bei Ikea: Möbelhaus bleibt Eigentümer

Ikea bleibe Eigentümer der Möbel und könne die Weiternutzung der Produkte sicherstellen, bevor diese dann am Lebensende recycelt würden. Ikea Deutschland will die Tests in den Nachbarmärkten zunächst auswerten. Denkbar seien auch Leasing-Angebote, die auf bestimmte Sortimentsbereiche beschränkt sind

Es ist nicht die erste, in diesem Jahr angekündigte Neuerung, mit dem das schwedische Möbelhaus in Puncto Umweltschutz auf sich aufmerksam macht. Auch bei der Mobilität will Ikea mit der Zeit gehen und schlüpft mit dieser Aktion in eine Vorreiterrolle im Einzelhandel.

Ikea wurde 1943 von Ingvar Kamprad in Schweden gegründet und unterhält aktuell 53 Einrichtungshäuser in Deutschland. Das erste eröffnete 1974 in Eching bei München.

SMB / DPA

