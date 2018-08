Ikea lässt Autofahrer bei sich übernachten, die sonst in 15-Stunden-Stau gestanden hätten

Ikea zeigt sich in der Not großzügig: beste Eigenwerbung.

Mit dieser Geschichte macht Ikea die beste Eigenwerbung: Weil die Autobahn nach einem Unfall für 15 Stunden gesperrt werden musste, nahm eine nahe liegende Ikea-Filiale „die Gestrandeten“ auf.

Thurrock - Das hätte sich die Ikea-Marketingabteilung vermutlich nicht besser ausdenken können: Wie mehrere Medien berichten, standen hunderte Menschen nach einem Lkw-Unfall in Großbritannien im Stau, die Autobahn M25 war dort komplett gesperrt – und sollte es für 15 Stunden bleiben.

Mitarbeiter der Ikea-Filiale in Thurrock erkannten abends die Not der Menschen: Sie boten den Autofahrern an, in den Betten und auf den Sofas zu übernachten. Laut des Marketingmagazins Werben & Verkaufen (W&V) nahmen ungefähr 200 müde Menschen die Einladung an. W&V zufolge blieben die meisten „Geretteten“ bis in die frühen Morgenstunden auf den Ausstellungsstücken liegen. Noch wertvoller, als für die Übernachtung zu bezahlen (das mussten die Autofahrer nämlich nicht), wird ihr Dankeschön gewesen sein: Freunden und Verwandten Fotos ihrer Ikea-Nacht zu zeigen. Beste PR für den schwedischen Möbelkonzern.

