Immobilienkrise: Staatliche „Abrissprämie“ für alte Gebäude gefordert

Von: Amy Walker

2022 wurden nur 282.000 neue Wohnungen fertiggestellt. Das ist viel zu wenig. Um den Wohnungsbau anzukurbeln, wird die Forderung nach einer „Abrissprämie“ immer lauter.

Berlin – In Deutschland wird die Wohnungskrise immer akuter. Während die Kaufpreise wegen steigender Kreditzinsen in den Keller rutschen, geht es bei den Mietpreisen ungebremst weiter nach oben. Noch dazu werden viel zu wenige neue Wohnungen gebaut: 2022 wurden gerade mal 282.000 Neubauten errichtet, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. Das von der Ampel-Koalition vorgegebene Ziel von 400.000 Wohnungen pro Jahr rückt damit in weite Ferne.

Abrissprämie könnte Klimaneutralität fördern

In der Branche sucht man nun händeringend nach Lösungen. Ein Vorschlag, der jetzt immer mehr Anklang findet, ist die Ausschreibung einer staatlichen Abrissprämie. So sagte Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe (ZDB), in der Wirtschaftswoche: „Eine staatliche Abrissprämie könnte dazu beitragen, die schlechten Baubedingungen zu verbessern und darüber hinaus die Innenstädte von Dörfern und Mittelstädten wiederzubeleben“.

Und auch der Vorstandschef von Scout24, Tobias Hartmann, sagte der Zeitung: „Einen Abriss dort zu finanzieren, wo eine Sanierung – auch energetisch – nicht lohnt, und dort mehr Wohneinheiten zu schaffen als es vorher gab, wäre sinnvoll.“

So soll mit der Maßnahme auch die Klimaneutralität im Bestand verbessert werden. Anstatt viel Geld für die Sanierung eines bisher unsanierten Gebäudes aus den 60er oder 70er Jahren zu investieren, könnte eine Abrissprämie die Entscheidung hin zum Bau eines neuen, effizienten Hauses erleichtern.

Für alte Gebäude, die nicht mehr saniert werden können, wird jetzt eine Abrissprämie gefordert. © Dagmar Schlenz

Die EU möchte mit einer neuen Richtlinie den Gebäudebestand nach und nach bis 2050 klimaneutral machen. Bis 2033 müssten demnach alle Gebäude in der EU die Effizienzklasse D oder höher erreichen. Wie viele Gebäude das beträfe, darüber gibt es unterschiedliche Schätzungen. Im Interview mit IPPEN.MEDIA sprach ein Experte von bis zu 15 oder 16 Millionen Gebäuden, die energetisch saniert werden müssten.

Neubau in vielen Fällen günstiger als Sanierung

Doch nicht immer ist eine Sanierung sinnvoll – in einigen Fällen sind Abriss und Neubau besser, da auf einer Fläche heutzutage mehr Wohnraum geschaffen werden kann. Dort, wo in den 1970er Jahren lediglich ein Haus gebaut wurde, könnte heute nachverdichtet werden und Wohnraum für mehrere Parteien entstehen.

Auch mit Blick auf den Fachkräftemangel kann sich der Abriss lohnen, um die Kräfte der vorhandenen Handwerker dort zu bündeln, wo es am meisten Sinn ergibt. „Bei schätzungsweise rund zehn Prozent des gesamten Wohnungsbestandes kann man davon ausgehen, dass ein Neubau kostengünstiger ist als eine Sanierung“, schätzt ZDB-Chef Pakleppa.

Wie hoch würde aber eine solche Abrissprämie ausfallen? Der Bundesverband Deutscher Fertigbau (BDF) spricht in der Wirtschaftswoche von 20.000 Euro pro Abriss, andere Experten gehen von Abrisskosten zwischen 15.000 bis 45.000 Euro aus. Es wäre also ein Milliardenvorhaben der Bundesregierung, das aber angesichts des vorgegebenen Sparkurses des Finanzministers aktuell kaum realistisch ist.

Trotzdem soll der Vorschlag beim bevorstehenden Krisen-Gipfel zum Wohnungsbau im September Thema sein. Andere Vorschläge, die beim Gipfel auf den Tisch kommen werden: Senkung der Mehrwertsteuer im Baugewerbe auf 7 Prozent, Senkung der Grunderwerbsteuer und Entschlackung der Klimavorgaben, um die Konjunktur anzukurbeln. Wenn die Politik weiter nichts tut, befürchtet die Branche Insolvenzen und einen Absturz der Wohnungsneubauzahlen auf unter 250.000 im Jahr. „Stillstand in den nächsten zehn Jahren können wir uns nicht leisten“, so das Fazit von Scout24-Chef Hartmann.