Immobilienpreise: Wo Wohnraum teurer wurde – und wo billiger

Von: Patricia Huber

Der Kauf einer Immobilie ist 2022 an vielen Orten Deutschlands günstiger geworden. Einige Kreise stechen jedoch mit Preissteigerungen hervor. Ein Überblick.

München – Die Preise auf dem Immobilienmarkt sind in den vergangenen Monaten gesunken. Wer eine Wohnung oder ein Haus kaufen möchte, kommt inzwischen oftmals günstiger weg, als noch 2022 oder 2021. Das liegt daran, dass sich durch die gestiegenen Zinsen immer weniger Menschen große Kredite leisten können. Bereits zwischen 2021 und 2022 sind die Preise gesunken – doch nicht überall, wie der Wohnatlas 2023 der Postbank zeigt.

Wohnung kaufen: Wo die Preise 2022 gesunken sind

Ob der Kauf einer Wohnimmobilie günstiger oder teurer geworden ist, unterscheidet sich stark nach dem entsprechenden Ort. Laut dem Postbank-Wohnatlas gab es den größten Preiseinbruch im Landkreis Amberg-Sulzbach. Hier kostete der Quadratmeter 2022 im Schnitt um 23,18 Prozent weniger, als noch 2021. In konkreten Zahlen: 2021 kostete der Quadratmeter im Landkreis in der Oberpfalz noch 3000,67 Euro. 2022 waren es dann nur noch 2512,12 Euro. Ähnlich stark sanken die Quadratmeterpreise in Stendal (-21,27 Prozent) und im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt in Thüringen (-52 Prozent)

In Deutschland ist der Wohnungskauf im vergangenen Jahr vielerorts günstiger geworden. (Symbolfoto) © IMAGO/Rolf Poss

In die entgegengesetzte Richtung entwickelten sich die Preise dagegen im an Saalfeld-Rudolstadt angrenzenden Landkreis Hildburghausen. Hier stieg der Quadratmeterpreis im Vergleich zu 2021 um 31,98 Prozent. Man muss jedoch erwähnen, dass Wohnraum dort zuvor vergleichsweise mit 999,51 Euro je Quadratmeter recht günstig war. Zum Vergleich: In München kostete der Quadratmeter 2022 im Schnitt 9733,83 Euro.

Immobilienpreise: Deutschlandkarte liefert großen Überblick

Weitere Kreise in denen die Quadratmeterpreise stark gestiegen sind, sind Eichsfeld mit 26,68 Prozent, der Saale-Holzland-Kreis mit 25,9 Prozent und der Ilm-Kreis mit 20,14 Prozent Anstieg. In der folgenden Karte können Sie noch einmal die gesamten Kaufpreisentwicklungen nachlesen:

Die Zahlen in der Grafik sind Inflationsbereinigt. Dabei wurde von einer Inflation in Höhe von 6,9 Prozent ausgegangen. (ph)