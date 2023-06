Immo-Preise: So viel Haus können Sie sich jetzt leisten

Von: Lisa Mayerhofer

Die Immobilienpreise sinken nach Jahren starker Preissteigerungen. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Die Immobilienpreise sinken nach Jahren starker Preissteigerungen. Doch hohe Bauzinsen machen potenziellen Käufern einen Strich durch die Rechnung. Kann man sich den Immobilienkauf noch leisten?

Wiesbaden – Eigentlich sind es gute Nachrichten für alle, die planen, ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen: Nach Jahren starker Preissteigerungen haben sich die Wohnimmobilien in Deutschland zu Jahresbeginn so stark verbilligt wie seit dem Jahr 2000 nicht mehr. Doch gleichzeitig sind die Bauzinsen stark gestiegen, während die Kaufkraft der Menschen durch die Inflation schwindet. Mit welchen Raten Immobilienkäufer jetzt rechnen müssen, wenn sie ein Haus oder eine Wohnung kaufen, zeigen unsere Rechnungen.

Immobilienpreise sinken: Wie hoch sind die aktuellen Raten bei einem Kredit?

Wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte, sind im ersten Quartal 2023 die Immobilienpreise um durchschnittlich 6,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal gesunken. Es war der stärkste Rückgang innerhalb eines Jahres seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2000. Im Vergleich zum vierten Quartal 2022 waren Wohnimmobilien durchschnittlich 3,1 Prozent günstiger. Bereits im vierten Quartal 2022 hatte die Behörde spürbare Preisrückgänge nach dem jahrelangen Immobilienboom festgestellt. Viele Menschen schrecken gerade angesichts der stark gestiegenen Bauzinsen und teuren Kredite vor einem Immobilienkauf zurück.

Wer jetzt eine Immobilie kauft und dafür einen Kredit braucht, muss viel höhere Raten in Kauf nehmen als noch vor zwei Jahren. Das zeigen Musterrechnungen, die der Baufinanzierungs-Vermittler Interhyp für IPPEN.MEDIA erstellt hat. Wer jetzt ein Darlehen für 200.000 Euro aufnimmt, muss bei einem Zins von 3,83 Prozent und einer Tilgung von zwei Prozent mit einer Rate von 971,67 Euro rechnen. 2021 waren es noch 500 Euro.

Immobilienpreise: Die Raten lassen sich senken

Allerdings haben potenzielle Käufer auch Möglichkeiten, die Raten zu senken, erklärt Mirjam Mohr, Interhyp-Vorständin Privatkundengeschäft. Beispielsweise hat der Mangel an Interessenten an einer Immobilie den Vorteil, dass dann ein niedrigerer Kaufpreis verhandelt werden kann. „In der aktuellen Situation sind zum Teil deutliche Preisnachlässe gerade bei Bestandsimmobilien möglich“, so Mohr. Auch lasse sich die Rate durch beispielsweise einen höheren Eigenkapitalanteil oder eine Grundschuld auf eine bereits in der Familie vorhandene Immobilie senken.

Abwarten lohne sich laut der Vorständin dagegen nicht. „Was die Bauzinsen angeht, rechnen wir im weiteren Verlauf des Jahres weiterhin mit schwankenden Zinsen zwischen 3,5 und 4 Prozent. Aktuell kurzfristige Ausschläge über die Marke von 4 Prozent sind dabei möglich. Größere Anstiege auf 5 Prozent oder darüber hinaus sehen wir aber auf absehbare Zeit nicht“, erklärt Mohr. Kaufwillige sollten also vorerst nicht mit spürbar sinkenden Konditionen rechnen.

Faustregel: Wie hoch darf die Rate sein?

Grundsätzlich sollten sich potenzielle Immobilienkäufer vorher genau durchrechnen, was sie sich leisten können. Da gerade die Konkurrenz bei der Wunschwohnung oder -haus nicht so groß ist, kann man vorher in Ruhe alle finanzielle Möglichkeiten berechnen und sich beraten lassen. Viele Banken raten laut Verbraucherzentrale als Faustregel, dass die Kreditrate nicht mehr ausmachen sollte als 40 Prozent des Nettoeinkommens. Die übrigen 60 Prozent braucht man zur Lebenshaltung und auch für Reparaturen und andere unvorhergesehene Ausgaben. Je nach individueller Situation können die finanziellen Spielräume aber sehr unterschiedlich ausfallen, weshalb ein ausführliches Finanzierungskonzept sinnvoll ist.

Mit Material der dpa