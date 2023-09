Habecks Industriestrompreis: Verdi-Chef warnt vor „sozialer Sprengkraft“

Von: Lisa Mayerhofer

Teilen

„Und vielleicht gibt's keine Knöllchen, wenn die Angestellten der Ordnungsämter in den Ausstand treten“: Frank Werneke. © Annette Riedl/dpa

Der Industriestrompreis ist nicht nur in der Ampel umstritten: Laut Verdi-Chef Frank Werneke wäre es „sozialpolitisch nicht verantwortbar“, wenn nur die Industrie den vergünstigten Strom bekäme.

Berlin – Der Industriestrompreis ist der aktuelle Zankapfel in der Ampel-Regierung: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will einen vorübergehend vergünstigten Strompreis für energieintensive Unternehmen einführen – unterstützt von der SPD- und Grüne-Fraktion. FDP und Kanzler Olaf Scholz (SPD) sind aber dagegen. Nun hat sich auch der Vorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Frank Werneke, gegen einen subventionierten Strompreis gewandt, der nur für die Industrie vorgesehen wäre.

Verdi-Chef warnt vor „sozialer Sprengkraft“ wegen Industriestrompreis

„Von einem reinen Industriestrompreis kann ich den politischen Akteuren nur abraten“, sagte Werneke dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Auch viele Privathaushalte und soziale Einrichtungen müssten bei einem staatlich gedämpften Strompreis einbezogen werden.

„Es hätte enorme Sprengkraft, wenn ein Bürger, der mit dem gesetzlichen Mindestlohn gerade so über die Runden kommt, für seinen Strom 35 Cent die Kilowattstunde zahlt, während die Großindustrie mittels staatlicher Subventionen nur 5 oder 6 Cent zahlt“, führte Werneke aus. „Und die Aktionäre der Konzerne würden dann nebenbei fröhlich weiter bedient“, fügte er hinzu.

Aus Sicht des Gewerkschafters „müssen die Strompreise weiter gedämpft werden, aber das darf sich auf keinen Fall nur auf die Industrie beziehen. Das wäre sozialpolitisch nicht verantwortbar.“ Nötig sei ein deutlich breiteren Ansatz. „Auch beispielsweise in Sozialeinrichtungen oder dem Gesundheitswesen ist der Handlungsbedarf groß und natürlich auch bei vielen privaten Haushalten“, sagte Werneke.

Industriestrompreis: In der Ampel und bei Fachleuten umstritten

In der Koalition wird seit Monaten über eine Entlastung von Unternehmen diskutiert, angesichts der im internationalen Vergleich hohen Strompreise. Unternehmen in Deutschland fürchten um ihre Wettbewerbsfähigkeit. Verbände warnen vor einer zunehmenden Abwanderung von Produktion ins Ausland. Diese Problematik soll ein Industriestrompreis abfedern. Allerdings ist seine Wirkung unter Fachleuten umstritten.

Lars Feld, Professor für Wirtschaftspolitik an der Universität Freiburg und Chef-Ökonom von Finanzminister Christian Lindner (FDP) lehnt den Industriestrompreis beispielsweise ab, weil er darin eine „Bevorzugung der großen Konzerne“ sieht: „Ich würde davon die Finger lassen, denn am Ende bezahlt das der Mittelstand“, sagte er laut focus.de. Auch Clemens Fuest, Präsident des Münchner Ifo-Institutes, hält den Industriestrompreis laut Rheinische Post nicht für „das richtige Instrument“.

Ganz anders sieht das Jens Südekum, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und Berater von Habeck: Ein Industriestrompreis helfe den Unternehmen bei Investitionsentscheidungen. „Wir müssen den Unternehmen Sicherheit bieten, damit sie nicht in den USA investieren und am Ende nie wieder zurückkommen“, so Südekum laut merkur.de. „Bis 2030 wollen wir 80 Prozent unseres Strombedarfs aus Erneuerbaren beziehen, spätestens da wissen wir, ob die Strompreise wirklich fallen. Danach wird er sich – wie die Energiepreisbremsen – durch fallende Marktpreise selbst abschaffen.“

Mit Material der AFP