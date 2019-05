K+S rechnet für das laufende Jahr mit einem besseren Ergebnis

Umsatz und Gewinn bereits im ersten Quartal deutlich gesteigert

Kassel. Eine stärkere Düngernachfrage und gestiegene Verkaufsmengen von Auftausalz in Nordamerika haben K+S zum Start ins Jahr 2019 angetrieben. Der Umsatz stieg im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund acht Prozent auf 1,3 Milliarden Euro, wie das MDax-Unternehmen am Dienstag in Kassel mitteilte.