Pool-Verbot: Droht in der ersten Region das Bade-Aus?

Ein Pool ist gerade während der Corona-Situation eine willkommene Erfrischung. In einer ersten Region droht nun ein Verbot.

Kassel - Gerade während den immer noch geltenden Corona-Abstandsregelungen kann man sich problemlos in einem Pool abkühlen. In einer deutschen Region drohen nun Verbote der kleinen Schwimmanlagen. Die Besitzer gehen auf die Barrikaden gegen das Verbot. Der Kampf um das kühle Nass scheint eröffnet zu sein. Wer am Ende die Oberhand im Streit um die privaten Wasser-Becken haben wird, ist noch unklar.

Kampf um Pool: Hier eskaliert der Streit um das kühle Nass

Der Kampf um den Pool findet sein Schlachtfeld momentan vor allem in Dortmunds Kleingartenvereinen. Hier will der Stadtverband der Gartenvereine die Wasser-Oasen aus den insgesamt 8200 Gärten verbannen.

Als Grund für das Verbot führt der Verband, laut dem Westen an, dass es bei einem Pool nicht mehr um eine Kleingärtnerische Nutzung handelt. Zudem verweist der Verband auf die Gartenordnung der 119 Kleingartenvereine. In dieser sei aufgeführt, das Trinkwasser im Garten sparsam zu verwenden ist. Das Verbot soll zudem eine Verunreinigung des Grundwassers, durch das im Pool enthaltene Chlor, verhindern. Kleine Pools stellen für den Verband kein Problem dar.

Pool: Kampf wird mit harten Bandagen geführt

Dass das Pool-Verbot vom Stadtverband nicht nur leere Worte sind, bekamen die Betroffenen nun auch schriftlich. Der Verband schickte an alle Anlagen eine Aufforderung, die Pools innerhalb von 14 Tagen abzubauen, wie Bild.de berichtete. Die Aufforderung bezieht sich hierbei allerdings „nur" auf Pools, die aus Sicht des Stadtverbandes überdimensioniert sind.

Eckdaten betroffener Pools: Über 40 Zentimeter tiefe Chlorzusatz Pumpen

Im Kampf um den Pool kündigt der Verband an, die Umsetzung ihres Verbotes zu kontrollieren. Sie drohen sogar mit Zwangsschließungen.

Kampf: So wollen Betroffene ihren Pool verteidigen

Viele Pool-Besitzerinnen und Besitzer sind erbost über das Verbot des Stadtverbandes. Sie wollen ihre Pools nicht kampflos aufgeben. Wie der Westen berichtet, haben sich viele erst in diesem Jahre einen Pool zugelegt. Gerade durch die Beschränkungen der Corona-Pandemie bietet ein Pool bei hohen Temperaturen mehr Vorzüge als noch die Jahre zuvor. Denn man muss nicht ins überfüllte Freibad.

Pächter wollen nun rechtlich gegen die Verordnung angehen. In einem Kleingarten in Dortmund-Derne wird hier mit Filteranlagen gegen die Gefahr der Verunreinigung argumentiert. Bei einem kleineren Pool ohne Chlor-Zusatz sei der Wasserverbrauch viel höher, da diese ständig neu befüllt werden müssten., argumentieren die Pool-Besitzer.

Pool und Gesetz: Der Kampf ums kühlende Nass

Im Kampf um den Pool beruft sich der Stadtverband Dortmunder Gartenvereine auf das Bundeskleingartengesetz. In diesem findet der Pool allerdings keinerlei Erwähnung. Allerdings wird in der Gartenverordnung von Dortmund unter Paragraf 16 geregelt, dass bei übermäßigem Wasserverbrauch sogar die Wasserzufuhr abgestellt werden kann.

Die Verordnung regelt auch, dass bei Verdacht auf Verstöße, der Vorstand und dessen Beauftragte, berechtigt sind, den jeweiligen Garten zu betreten. Ob sie von dieser Regelung Gebrauch machen, bleibt abzuwarten.

Pool muss nicht immer Kampf bedeuten

In der Region Waldeck-Frankenberg ist die Nachfrage nach einem Pool im eigenen Garten sie hoch wie noch nie. Auch im Schwalm-Eder-Kreis geht die Pool-Nachfrage nach oben. Naturpools stehen hier hoch im Kurs.

Längst ist die Pool-Saison eröffnet. Doch wie lange hält sich eigentlich das Wasser? Und wie hält man den heimischen Pool möglichst effektiv sauber? Wir liefern die Antworten. (Lucas Maier)