Personalmangel und Zinslast: Kasseler K+S-Konzern kämpft an vielen Fronten

Als der Vorstandschef des Kasseler Kali- und Salzproduzenten K+S, Burkhard Lohr, vor 15 Monaten das Ruder übernahm, wusste der Ökonom und promovierte Staatskundler, was ihn erwartet.

Schließlich war er fünf Jahre zuvor als Finanzvorstand zum Bergbaukonzern gekommen und somit in alle wichtigen Entscheidungen eingebunden.

Aber dass sein erstes und der Beginn des zweiten Jahres so schwierig werden sollten, hat er sicherlich nicht geahnt. Personalengpässe in der wichtigsten aller Kaligruben – das Verbundwerk Werra, aus dem die hochpreisigen Spezialitäten kommen – haben die Produktion stärker beeinträchtigt als gedacht. Gute Fachleute haben dem Unternehmen im Zuge der andauernden Diskussionen um die Zukunft des Werra-Reviers in Scharen den Rücken gekehrt. Bis Ende dieses Jahres sollen die freien Stellen wiederbesetzt werden – auch mit einem breit angelegten Rekrutierungsprogramm und mithilfe von etwa 100 Beschäftigten aus dem Bergwerk Sigmundshall nördlich von Hannover, das zum Jahresende geschlossen wird. Sie haben sich bereit erklärt, an einen anderen K+S-Standort zu wechseln, also vor allem auch an die Werra.

Hinzu kamen Qualitätsprobleme und streikbedingte Produktionsausfälle in der kanadischen Grube Bethune, die seit Mitte 2017 schrittweise hochgefahren und in diesem Jahr bereits drei Viertel ihrer Jahreskapazität erreichen wird. Mit einigen kleineren Änderungen, versicherte Lohr gestern bei Vorlage der Halbjahreszahlen, würden auch diese Probleme alsbald gelöst.

Und dann drücken auch noch hohe Abschreibungen auf das Drei-Milliarden-Euro-Projekt Bethune sowie die Zinslast, die aus der hohen Verschuldung für dieses neue Bergwerk in den Weiten Kanadas resultiert, auf das operativ gar nicht so schlechte Ergebnis. Mit 3,45 Mrd. Euro steht K+S aktuell in der Kreide. Immerhin fast 700 Mio. Euro weniger als zum Jahreswechsel. Der Abbau des Schuldenbergs gehört laut Lohr zu den wichtigsten Zielen des Konzerns.

Als die Kasseler in der vergangenen Woche auch noch die Erwartungen der meisten Analysten kassierten und ein Jahresergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 660 bis 760 Milliarden prognostizierten, war das Anlegermaß voll. Der seit Monaten schwächelnde Aktienkurs rauschte weiter nach unten, und auch gestern gehörte das Papier erneut zu den Verlierern. Seit nunmehr einem Jahr dümpelt der Wert bei 20 bis 22 Euro.

Immerhin: Seit Monaten steigen die Kalipreise. Das dürfte K+S helfen, in den nächsten Jahren seine beiden Hauptziele zu erreichen: bessere Ergebnisse und Schuldenabbau. Dabei helfen sollte auch die Zukunftsstrategie „Shaping 2030“, mit der die beiden bislang weitgehend eigenständig agierenden Sparten Kali und Salz enger verzahnt und ab 2020 Einsparungen von jährlich 150 Mio. Euro erzielt werden sollen.

K+S beschäftigt weltweit 14.800 Mitarbeiter, davon gut 10.000 im Inland und davon wiederum 6000 in Nord- und Osthessen.