Kühnert fordert Mindestlohn auch bei Ferienjobs: „Mehr Gerechtigkeit“

Von: Lisa Mayerhofer

Kevin Kühnert (SPD) will die Ausnahmeregelung beim gesetzlichen Mindestlohn für Minderjährige mit Ferienjobs abschaffen. (Archivbild) © Sebastian Kahnert/dpa/Archivbild

Viele Schüler und Schülerinnen nutzen die Sommerferien, um mit kleinen Jobs ihr Taschengeld aufzubessern. SPD-Generalsekretär Kühnert fordert, dass sie dabei auch den Mindestlohn erhalten sollen.

Berlin – Eis verkaufen, Nachhilfe geben, Zeitungen austragen: Ein Ferienjob ist für viele Schülerinnen und Schüler eine gute Möglichkeit, ihr Taschengeld aufzubessern. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert schlägt nun vor, dass sie dabei auch nach dem Mindestlohn bezahlt werden sollen.

Kühnert fordert Mindestlohn für Schüler mit Ferienjobs

Kühnert appelliert in einem Interview an die Regierung, die Ausnahmeregelung beim gesetzlichen Mindestlohn für Minderjährige mit Ferienjobs umgehend abzuschaffen. „Die Ausnahme beim Mindestlohn für unter 18-Jährige ist eine nicht begründbare Verzerrung“, sagte Kühnert der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten. Mit einer schnellstmöglichen Abschaffung könne „mehr Gerechtigkeit für viele Ferienjobber“ hergestellt werden.

Dass in Annoncen im Internet teils gezielt nach Minderjährigen gesucht werde, „weil man sie für neun oder zehn Euro die Stunde arbeiten lassen kann“, bezeichnete der SPD-Politiker als „unerhört“. „Die 16-Jährige, die im Biergarten Bierkrüge an die Tische bringt, leistet die exakt gleich wertvolle Arbeit wie der 20-Jährige, der das tut“, sagte Kühnert. Der Mindestlohn sei eine Frage des Respekts für die geleistete Arbeit, und zwar unabhängig vom Alter.

Auch er selbst habe als Schüler in den Ferien gearbeitet, sagte Kühnert weiter. Bei seiner Ferientätigkeit in Baumärkten sei er unter anderem für die Inventur zuständig gewesen und habe „unendlich viele Schrauben gezählt“. Er sei damals 17 Jahre alt gewesen und habe sich „für Fußball-Touren mit Freunden“ ein bisschen Geld dazuverdienen wollen.

Ferienjobs: So ist die aktuelle Rechtslage bei Schülern

Hintergrund: Minderjährige ohne abgeschlossene Berufsausbildung gelten noch nicht als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Sinne des Mindestlohngesetzes, erklärt Christine Chalupa, Fachanwältin für Arbeitsrecht von der Arbeitsrechtskanzlei Wittig Ünalp. Der Mindestlohn von derzeit 12 Euro pro Stunde müsse erst bei volljährigen Ferienjobbern gezahlt werden.

Zudem gelten bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern besondere Regeln: Unter 13 Jahren dürfen sie laut Jugendarbeitsschutzgesetz etwa gar kein Arbeitsverhältnis eingehen. 13- und 14-jährige Schülerinnen und Schüler können dann in den Ferien „leichte, kindgerechte Tätigkeiten ausüben“, erklärt die Anwältin. Das allerdings nur mit Einwilligung der Sorgeberechtigten, also in der Regel der Eltern. Zu den erlaubten Tätigkeiten zählen beispielsweise Nachhilfeunterricht und Kinderbetreuung. Dabei dürfen die Schüler pro Tag maximal zwei Stunden zwischen 8 und 18 Uhr arbeiten.

Schülerinnen und Schüler von 15 bis 17 Jahren können dann bereits einen Ferienjob im klassischen Sinne annehmen, also etwa als Verkäufer, Kellnerin oder Erntehelfer. Sind sie noch schulpflichtig, dürfen sie in den Ferien bis zu vier Wochen am Stück arbeiten. Allerdings höchstens fünf Tage in der Woche von 6 Uhr bis 20 Uhr, so Chalupa. Die maximale Arbeitsdauer liegt bei acht Stunden am Tag. Wochenendarbeit ist nicht erlaubt. Ausnahmen gibt es aber etwa für Ferienjobs in Krankenhäusern und Pflegeheimen, in der Gastronomie oder in der Landwirtschaft. In der Gastronomie dürfen ältere Schüler auch länger arbeiten.

Mit Material von AFP und dpa