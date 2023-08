Kindergrundsicherung nur „Mogelpackung“: Was an der Reform kritisiert wird

Von: Patricia Huber

Die neue Kindergrundsicherung steht in den Startlöchern. Doch nicht alle sind von den Plänen überzeugt. Opposition und Sozialverbände üben Kritik.

Berlin – Endlich soll sie kommen: Die Kindergrundsicherung steht jetzt in den Startlöchern. Mit der Neuregelung von Kindergeld, Kinderzuschlag und Co. soll künftig Kinderarmut in Deutschland bekämpft werden. Durch ein Bündeln der Leistungen soll die Unterstützung für Familien ohne großen bürokratischen Aufwand ankommen. Zudem sollen besonders einkommensschwache Familien einen Zuschlag erhalten, der sich an ihrem geringen Einkommen bemisst – das soll für mehr Gerechtigkeit sorgen.

Kindergrundsicherung: „Gelder nur umettikettiert“

Doch nicht alle sind von den Plänen von Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) überzeugt. Besonders vonseiten der Opposition wurde Kritik laut. CDU-Vizechefin Silvia Breher sprach von einer „Mogelpackung“. Aus den Plänen gehe nicht hervor, wie die Lage bedürftiger Kinder tatsächlich verbessert werden soll. Auch Linken-Chefin Janine Wissler benutzte den Begriff „Mogelpackung“. Mit der Einführung der Kindergrundsicherung würden „im Wesentlichen ja nur Gelder umetikettiert“, kritisierte sie.

Unions-Vize Dorothee Bär geht mit den Plänen sogar noch härter ins Gericht. Die Bundesregierung würde mit dieser Reform keine „wirksamen Erwerbsanreize“ für die Eltern setzen und auch arme Kinder nicht in die Lage versetzen, ihre Bildungschancen zu ergreifen, kritisiert sie in einer Stellungnahme. „Die Kindergrundsicherungsshow der Ampel ist eine Farce und eine familienpolitische Zumutung“, so Bär.

Die neue Kindergrundsicherung soll Kinderarmut bekämpfen. Doch nicht alle sind überzeugt. (Symbolfoto) © IMAGO/Rolf Poss

„Nicht der erhoffte große Wurf“: Sozialverbände nicht überzeugt

Aber auch Sozialverbände zeigen sich nicht komplett überzeugt, von der neuen Kindergrundsicherung. Sie monierten insbesondere, dass es keine nennenswerten Leistungsverbesserungen geben werde. Die Vereinbarung sei „nicht der erhoffte große Wurf, der die Kinderarmut in Deutschland umfassend und nachhaltig beseitigt“, erklärte das Deutsche Kinderhilfswerk. Der Paritätische Gesamtverband merkte an, dass Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket entgegen den ursprünglichen Plänen nicht pauschal ausgezahlt würden, sondern „weiterhin einzeln beantragt werden“ müssten.

Insgesamt wurden für die Kindergrundsicherung für das erste Jahr Kosten in Höhe von 2,4 Milliarden Euro veranschlagt. Was erst einmal wie eine Menge Geld klingt, wird vermutlich trotzdem nicht ausreichen, um die Kinderarmut in Deutschland komplett zu beseitigen. Das betont Roman Jung vom Stuttgarter Verein „children first“, der sich um Kinder aus sozial schwachen Familien kümmert, gegenüber tagesschau.de. „Es ist eine große Summe, wenn man das zuerst hört. Aber bei drei Millionen von Armut betroffenen Kindern in Deutschland, ist das nur ein kleiner Beitrag“, so Jung. (ph/dpa)