„Klimapolitischer Extremismus“: Ökonom Sinn teilt gegen Klimapolitik in Deutschland aus

Von: Amy Walker

In einem Gastbeitrag erklärt Top-Ökonom Hans-Werner Sinn, warum Verbrennerverbot und Heizungsgesetz fürs Klima nichts bringen – und ihm sogar schaden können.

München – Vor wenigen Wochen sorgten seine Thesen schon für Schlagzeilen: Die Klimapolitik der Bundesregierung und der EU schade dem Klima, sagt Hans-Werner Sinn, ehemaliger Präsident des Ifo-Instituts. Das Verbrennerverbot würde nichts bringen, da das Öl, das in der EU nicht verbrannt würde, einfach woanders in die Atmosphäre gelange. Nur durch internationale Kooperation könne die Bekämpfung des Klimawandels gelingen. Das war der Kern seiner Aussagen, die er damals in der Bild-Zeitung abgab.

Es hagelte Kritik, zahlreiche Ökonomen und Wissenschaftler hielten gegen Sinns Thesen. Das hat den Ökonomen nun dazu veranlasst, einen Gastbeitrag in der FAZ zu schreiben, in dem er seine Ansichten ausführlich beleuchtet und auf seine Kritiker eingeht.

Hans-Werner Sinn: Folgen der Verbotspolitik sind schon zu spüren

„Je utopischer die deutschen Ziele wurden, desto heftiger wurden die Eingriffe in Form von Ge- und Verboten, mit denen die Politik die Deutschen auf Kurs bringen möchte“, schreibt Sinn in seinem Beitrag. Deutschland will in den nächsten 22 Jahren klimaneutral werden, die gesamte EU will das Ziel in 29 Jahren erreichen. Seit 1991 habe man den CO₂-Ausstoß um gerade mal 27 Prozent senken können – der schwerste Teil stehe also noch bevor, noch dazu soll es in weniger Jahren gelingen. „Wunschdenken verdrängt die Wirklichkeit“, sagt Sinn.

Aus Sicht des Ökonomen sehe man auch schon jetzt die Folgen der Verbotspolitik für den deutschen Wohlstand. Die Industrieproduktion gehe zurück, die deutsche Automobilbranche wird von amerikanischen und chinesischen Konkurrenten bei der E-Mobilität unter Druck gesetzt. Und jetzt noch Verbrennerverbot, Atomkraft-Aus und das Ende von Öl- und Gasheizungen. „Die Bevölkerung begehrt mittlerweile gegen den klimapolitischen Extremismus auf und ist empört wie selten.“

Hans-Werner Sinn findet Deutschlands Energiepolitik schädlich © Peter Kneffel/dpa

Ölförderländer entscheiden am Ende über Gelingen der Klimaziele

Warum die Verbrennerverbote nichts bringen, erklärt Hans-Werner Sinn in der FAZ ausführlich. Es wird aber mit folgendem Satz auf den Punkt gebracht: „Wie viel CO₂ aufgrund der Verbrennung von Öl in die Luft gelangt und zum Klimaeffekt beitragen kann, hängt letztlich nur vom Verhalten der Ölförderländer ab.“ Die globale Erdölförderung, die von den Förderländern und der OPEC festgelegt wird, ist seit den 1980er Jahren stetig angestiegen – allen klimapolitischen Entscheidungen zum Trotz. Die Preise hingegen können stark schwanken: In einer Rezession, wenn die Ölnachfrage sinkt, gehen die Ölpreise zurück. In Zeiten des Booms steigen die Preise mit der gestiegenen Nachfrage.

Das Problem daran aus klimapolitischer Sicht: Die Ölförderländer haben - bis auf in der Corona-Krise - nie auf diese Nachfrage-Änderungen reagiert. Die Förderung von Erdöl stieg weiter Jahr um Jahr, da immer klar war, dass das Öl früher oder später gekauft werde, so Sinn. Bei niedriger Nachfrage fiel der Preis so weit, dass sich jedes Land Öl leisten konnte, auch die, die es vorher nicht oder nur wenig konnten. Und bei hoher Nachfrage wurde sowieso alles aufgekauft. Das Ergebnis war laut Sinn immer das Gleiche: Erdöl wurde irgendwo auf der Welt verbrannt und kam als CO₂ in die Atmosphäre.

Erdölförderung und CO₂-Emissionen weltweit Weltweit sind die CO₂-Emissionen im Jahr 2022 wieder um 2 Prozent angestiegen. Das war ein deutlicher Sprung – höher als noch 2019, vor der Corona-Pandemie. Seit 2015, als die Pariser Klimaziele beschlossen wurden, sind die Emissionen fast jährlich weiter gestiegen. In der EU sind die Emissionen 2022 jedoch um 1,8 Prozent zurückgegangen. Deutschland hat seinen Trend fortgesetzt und 2022 weniger CO₂ emittiert als 2021. Zwischen 2020 und 2021 hatte es in Deutschland jedoch einen Anstieg gegeben. In China stiegen die Emissionen um 1 Prozent, in den USA um 1,2 Prozent. Indonesien verzeichnete den größten Anstieg um 28 Prozent. Die Erdölförderung stieg 2022 weltweit um 5 Prozent an, in Saudi-Arabien – der zweitgrößte Erdölexporteur der Welt – stieg die Förderung sogar um 16 Prozent. Während die Erdölförderung stieg, hat sich der Verbrauch des Öls nicht wesentlich erhöht: Die Nachfrage stieg 2022 weltweit um nur 3,5 Prozent. Das lag daran, dass die Nachfrage insbesondere in der EU, China und den USA stagnierte oder nur schwach stieg. In den Industrie- und Schwellenländern wurde hingegen eine deutliche Erhöhung der Nachfrage verzeichnet: in Indien um 10 Prozent, in Indonesien um 9,3 Prozent und um 7,9 Prozent in Lateinamerika. Quelle: Enerdata

Als die Corona-Krise aber einen historischen Nachfragerückgang nach sich zog - nämlich überall auf der Welt - mussten die Ölförderländer reagieren und haben gedrosselt. Das beweise, schreibt Sinn, „dass eine weltweit koordinierte Nachfrageeinschränkung in der Lage wäre, die Ölförderländer in die Knie zu zwingen und den CO₂-Ausstoß tatsächlich zu reduzieren.“ Alleingänge der EU oder Deutschlands blieben hingegen „wirkungslos“.

Bei Atomkraft-Aus ist Deutschland ein „Geisterfahrer“

Die Verbotspolitik habe aber noch eine weitere, klimaschädliche Folge, schreibt der Ökonom. Dadurch, dass in Deutschland und der EU künftig alles auf die Elektrifizierung gesetzt wird, sehen sich Netzbetreiber gezwungen „Strom aus allen nur verfügbaren Quellen herbeizuschaffen, und die sind leider nicht alle CO₂-neutral.“ Allen voran wird in Deutschland die Braunkohle herangezogen – was auch dem Atomkraft-Aus geschuldet ist.

Erneuerbare Energien und Energieverbrauch Im Jahr 2022 ist der Anteil erneuerbarer Energien im weltweiten Strommix auf 30 Prozent gestiegen. 12 Prozent der erneuerbaren Energien kommen weltweit aus Solar- und Windkraftanlagen. Am höchsten ist der Erneuerbaren-Anteil in den Ländern Brasilien, Kolumbien, Kanada, Neuseeland, Schweden und Norwegen – dort wird sehr viel Strom aus Wasserkraftanlagen gewonnen. In Europa liegt der erneuerbare Strommix-Anteil nun bei 43 Prozent, in Deutschland allein wird 44 Prozent des Stroms aus Erneuerbaren erzeugt. Aus Wind- und Solaranlagen wird 22 Prozent des europäischen Stroms gewonnen, in Deutschland sind es 32 Prozent. Der Energieverbrauch (Gesamtverbrauch pro BIP-Einheit) ist weltweit 2022 gesunken, um 1,2 Prozent. Am stärksten ging der Verbrauch in der EU zurück, wo 7,8 Prozent weniger Energie genutzt wurde. Dieser Rückgang reicht jedoch nicht aus, um das Zwei-Grad-Ziel des Pariser Abkommens zu erreichen. Quelle: Enerdata

Und dadurch, dass Braunkohle nicht am Weltmarkt gehandelt wird, sei das besonders misslich, so Sinn weiter. Im Vergleich zu Öl gilt bei der Braunkohle der Grundsatz: Wenn wir sie nicht verbrauchen, bleibt sie in der Erde. Verzicht ist hier also zu begrüßen. Beim Atomausstieg sei Deutschland außerdem „der Geisterfahrer auf der Autobahn“.

„Um es auf den Punkt zu bringen: Wer einen Verbrenner fährt, schont das Klima, weil er den Brennstoff Verbrauchern in anderen Erdteilen entzieht, doch wer ein Elektroauto fährt, beschleunigt den Klimawandel, weil er damit nicht nur Windräder zum Laufen bringt, sondern auch Braunkohle aus der Lausitz kratzt, die sonst dort hätte liegen bleiben können“, so die Zusammenfassung in seinem Gastbeitrag. Klimaschutz könne nur gemeinsam mit anderen Ländern gelingen, im Klimaklub.