KMW-Manager wegen Steuerhinterziehung angeklagt

München/Kassel. Gegen den Aufsichtsratsvorsitzenden und Miteigentümer des Rüstungskonzerns Kraus-Maffei Wegmann (KMW) Manfred Bode (75) hat die Staatsanwaltschaft München jetzt Anklage wegen Steuerhinterziehung erhoben.

Nach mehrjährigen Ermittlungen zu Panzergeschäften mit Griechenland will die Anklagebehörde sechs Beschuldigte vor Gericht bringen - Bode, weitere KMW-Manager und die früheren SPD-Bundestagsabgeordneten Dagmar Luuk und Heinz-Alfred Steiner. Das bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Es gehe auch um Geldwäsche, sagte sie unserer Zeitung am Mittwoch.

Von KMW gab es keine Stellungnahme. Bodes Anwalt bestreite die Anschuldigungen, nenne Steuerhinterziehungs-Vorwürfe „ohne tatsächliche Grundlage und unzutreffend“, meldeten Süddeutsche Zeitung, WDR und NDR. Auch Luuk und Steiner wiesen die Vorwürfe zurück, hieß es dort weiter.

+ Manfred Bode

Ausgangspunkt der Affäre ist der Verkauf von 24 Panzerhaubitzen PzH 2000 an die griechische Regierung vor bald zwei Jahrzehnten. Der knapp 200 Mio. Euro teure Deal der Münchener Panzerbauer, die einen Standort auch in Kassel haben, soll mit Schmiergeld angeschoben worden sein. Dabei, so die Fahnder, sorgten KMW-Leute dafür, dass auch bei ihnen selbst Geld hängenblieb. Im Fall eines Ex-Managers aus Kassel, der dafür bereits vor Gericht stand, waren das 650 000 Euro. Ihn hatte das Landgericht München Ende 2015 zu elf Monaten Haft auf Bewährung verurteilt.