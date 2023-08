Konjunkturstimmung im Euroraum hellt sich überraschend auf

Analysten sind überrascht über die Entwicklung der europäischen Wirtschaft im August. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Preissteigerungen fallen schwächer aus, das Thema Inflation verliert an Brisanz und die Wirtschaft in Europa profitiert. Doch ein Sorgenkind gibt es trotzdem noch.

Frankfurt/Main - Die Wirtschaftsstimmung im Euroraum hat sich im August unerwartet verbessert. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator stieg um 3,6 Punkte auf minus 18,9 Zähler, wie das Unternehmen in Frankfurt mitteilte. Analysten wurden von der Entwicklung überrascht. Sie waren vom vierten Rückgang in Folge ausgegangen und hatten im Schnitt einen Indexwert von minus 24,5 Punkten erwartet.

Nicht nur der Gesamtindex, auch die Bewertung der zukünftigen Entwicklung wurden von den befragten Finanzmarktexperten besser eingeschätzt. Bei der Bewertung der aktuellen Lage gab es im August hingegen keine Veränderung zum Vormonat.

Den Anstieg des Stimmungsindikators für die gesamte Eurozone erklärte Sentix mit dem zuletzt schwächeren Anstieg der Verbraucherpreise. Das Thema Inflation verliere nach Einschätzung der befragten Finanzmarktexperten „etwas an Brisanz“. Die Sentix-Experten verwiesen aber auf die schwache Konjunkturentwicklung in Deutschland. „Die größte Volkswirtschaft in der Eurozone entwickelt sich zum kranken Mann Eurolands und belastet die Region erheblich“, hieß es.

Die Konjunkturumfrage von Sentix erscheint früh im jeweiligen Berichtsmonat, weshalb Analysten dem Indikator größere Bedeutung zumessen. Sie erhoffen sich nicht zuletzt Hinweise auf andere Indikatoren wie die ZEW-Konjunkturerwartungen oder das Ifo-Geschäftsklima. Die aktuelle Umfrage wurde vom 3. bis 5. August unter 1202 Investoren durchgeführt. dpa