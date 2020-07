Das Risiko für Krebs senken - Stiftung Warentest gibt Tipps: Mit der richtigen Ernährung kann es klappen

Das Risiko an Krebs zu erkranken, lässt sich mit der richtigen Ernährung senken. Stiftung Warentest hat die aktuelle Studienlage zusammengefasst. Hiervon sollten Sie die Finger lassen.

Ernährung hat einen Einfluss auf das Risiko an Krebs zu erkranken

hat einen Einfluss auf das Risiko an zu erkranken Stiftung Warentest hat die aktuelle Forschung zusammengefasst

Diese Ernährungsregeln helfen, das Krebsrisiko zu senken

Kassel - Unsere Ernährung und unser Lebensstil beeinflussen das Risiko an Krebs zu erkranken. Lebensmittel sind dabei ein wichtiger Faktor. Stiftung Warentest gibt einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand.

Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO kann nahezu jede dritte Krebserkrankung auf eine schlechte Ernährungsweise zurückgeführt werden. Übergewicht und bestimmte Lebensmittel können das Risiko erhöhen. Insbesondere Alkohol und Wurst beinhalten Stoffe, die eine Entwicklung von Krebs begünstigen, warnt Stiftung Warentest. Doch auch andere Lebensmittel sind gefährlich.

+ Einigen Lebensmittel können Krebs erzeugen. Stiftung Warentest hat die Studien zusammengefasst. © Armin Weigel/dpa

Ein hundertprozentiger Schutz sei nicht möglich, schreibt Stiftung Warentest. Doch es gibt Einstufungen, wie hoch das Krebsrisiko für bestimmte Lebensmittel ist. Um die Wahrscheinlichkeit für eine Krebs-Erkrankung zu berechnen, nutzen Organisationen wie die WHO und die Europäische Behörde für Lebens­mittel­sicherheit dafür langjährige Studien.

Krebs: Stiftung Warentest gibt Ernährungstipps

Lange stand Kaffee im Verdacht, krebserregend zu sein. Neue Studien haben die frühere Einstufung von Kaffee jedoch aufgehoben. Ob bestimmte Lebensmittel auch helfen können, Krebs vorzubeugen, wird derzeit noch erforscht. Klar ist: „Was zählt, ist eine gesunde Ernährung insgesamt“, so Stiftung Warentest.

+ Stiftung Warentest stellt fest: „Was zählt, ist eine gesunde Ernährung insgesamt“ - Um Krebs vorzubeugen, kann es helfen, auf einige Nahrungsmittel zu verzichten. © dpa/ Peter Kneffel

Vor allem pflanzliche Lebensmittel spielen dabei eine wichtige Rolle. „Schät­zungen zufolge sinkt das Krebsrisiko bei Menschen, die vorwiegend Lebens­mittel pflanzlichen Ursprungs essen, um 11 Prozent“, so die WHO. Für andere Lebensmittel gibt es Empfehlungen. Diese fünf Hinweise zur richtigen Ernährung von Stiftung Warentest aus dem Jahr 2019 können helfen.

Stiftung Warentest: Krebs-Gefahr durch Ernährung senken

Hinweis 1: Wer gerne Fleisch isst, sollte darauf achten, möglichst wenig gepökelte, geräucherte und einge­salzene Fleisch­produkte zu essen. Denn diese steigern nachgewiesen das Risiko, an Darmkrebs zu erkranken. Salami, Wiener und Kassler gehören zu den betroffenen Produkten, die von der WHO als „karzinogen" also Krebs erzeugend eingestuft wurden. Stiftung Warentest empfiehlt einen maximalen Verzehr von 50 Gramm pro Tag.

+ Stiftung Warentest warnt vor einer Ernährung mit einem hohen Anteil von Wurst und rotem Fleisch. Diese Lebensmittel können das Risiko für Krebs steigern. © Jan Woitas/dpa

Hinweis 2: Auch rotes Fleisch wie Steak, Kotelett und Hack sollte mit Vorsicht verzehrt werden. Unverarbeitetes rohes Fleisch wird von der WHO als „wahrscheinlich krebserregend" eingestuft. Als rotes Fleisch werden Schweine-, Rind-, Lamm- und Ziegen­fleisch bezeichnet. Um das Krebsrisiko nicht zu steigern, empfiehlt Stiftung Warentest bei der Ernährung maximal 500 Gramm rotes Fleisch pro Woche.

Ernährung bei Krebs: Stiftung Warentest rät, Zucker zu meiden

Hinweis 3: Ein weiteres tierisches Lebensmittel, das mit Vorsicht konsumiert werden sollte, sind Milchprodukte. Bei Männern kann eine Ernährung mit einem hohen Anteil von Kalzium möglicherweise das Risiko für Prostata-Krebs steigern, so ein Bericht der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Um den Kalziumwert nicht zu überschreiten, sollten daher nicht mehr als 1,25 Liter Milch oder 140 Gramm Hartkäse konsumiert werden, empfiehlt Stiftung Warentest.

40% der an Krebs leidenden Personen wären gesund geblieben, wenn die wesentlichen zugrunde liegenden Risikofaktoren, nämlich Alkohol- und Tabakkonsum, in Angriff genommen worden wären. #HSBeatNCDs pic.twitter.com/VaCkj0HJZq — WHO/Europa DE (@WHO_Europe_DE) April 18, 2018

Hinweis 4: Vorsicht ist auch bei zuckerhaltigen Lebensmitteln geboten. Denn Zucker verursacht zumindest indirekt Krebs, warnt Stiftung Warentest. Übergewicht gilt laut der WHO als drittgrößter Faktor für eine Krebserkrankung und erhöht das Risiko für mindestens 13 Krebserkrankungen. Eine Ernährung mit einem übermäßigen Verzehr von Zucker fördert Übergewicht und somit das Krebsrisiko.

Krebs-Gefahr durch Ernährung: Stiftung Warentest warnt vor Alkohol

Unternehmen Stiftung Warentest Gründung 4. Dezember 1964 CEO Hubertus Primus (seit 2012) Mitarbeiterzahl 359 (im Jahr 2018)

Hinweis 5: Auf Alkohol sollte man in seiner Ernährung möglichst komplett verzichten. „Alkohol erhöht in jeder Menge das Krebs­risiko“, so die WHO. Der Konsum kann das Risiko für sieben Arten von Krebs steigern. Menschen, die nicht komplett auf Alkohol verzichten wollen, sollten laut Forschern geringe Mengen konsumieren. Frauen sollten maximal ein alkoholisches Getränk (zum Beispiel 0,1 Liter Wein oder 0,3 Liter Bier) und Männer maximal zwei alkoholische Getränke pro Tag zu sich nehmen, so Stiftung Warentest.

In einem Test hat Stiftung Warentest krebserregende Schadstoffe in Bluetooth-Kopfhörer entdeckt. Die Experten raten vom Kauf der Kopfhörer ab. In einem Test von veganen Brotaufstrichen hat Stiftung Warentest ebenfalls gefährliche Inhaltsstoffe entdeckt. In einigen wurde Blei und Nickel gefunden. Eine Zuschauerin hat im Fernsehen Krebs bei einer TV-Moderatorin entdeckt. (Von Sarah Neumeyer)

Rubriklistenbild: © Armin Weigel/dpa