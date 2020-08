Risiko für Krebs steigt! Gefährlicher Inhaltsstoff in Küchenutensil gefunden

In einem Utensil für die Küche wurde ein bedenklicher Inhaltsstoff gefunden. Er steigert das Risiko, an Krebs zu erkranken. Der Hersteller startet einen Rückruf für die Kochlöffel.

Kassel - Ein Hersteller von Küchenutensilien ruft ein weit verbreitetes Produkt zum Kochen zurück. Das Unternehmen informiert in dem Rückruf, dass in dem Produkt für die Küche ein bedenklicher Wert an Krebserregern festgestellt wurde. Das Produkt sollte sofort zurückgegeben werden.

Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Ernährung warnt vor der weiteren Nutzung des Utenstils für die Küche. Der Rückruf betrifft Löffel des finnischen Unternehmens Fiskars. Wer Produkte dieser Marke besitzt, sollte diese prüfen. Zum Kochen sollte das Gerät nicht mehr verwendet werden.

Risiko für Krebs gesteigert: Utensil für die Küche im Rückruf

In dem Rückruf informiert Fiskars, dass eine Charge des Fiskars Functional Form Kochlöffel den akzeptablen Grenzwert für paA (primäre aromatische Amine) überschritten hat. Diese können die Gefahr erhöhen, an Krebs zu erkranken. Beim Kochen oder einem Kontakt des Küchengeräts mit Lebensmitteln könnte der bedenkliche Inhaltsstoff übertragen werden. Daher warnt der Hersteller vor einer potenziellen Gesundheitsgefahr.

Primäre aromatisch Amine werden als krebserzeugend angesehen, informiert das Verbraucherportal produktwarnung.eu. Die paA sind unter anderem in Pestiziden, Medikamenten, Haarfärbemittel, Zigarettenrauch und Dieselabgasen. In dem vom Rückruf betroffenen Gerät für die Küche wurde ein bedenklicher Wert der Amine überschritten.

Rückruf wegen Krebs-Erreger in Küchenutensil: Löffel nicht zum Kochen verwenden

Die vom Rückruf betroffenen Löffel zum Kochen wurden am 23. Dezember 2019 hergestellt. „Das Problem betrifft weder Functional Form Kochlöffel, die in einem anderen Zeitraum hergestellt wurden, noch andere Artikel aus diesem Sortiment“, schreibt der Hersteller. Wer das Gerät für die Küche besitzt, sollte es sofort zurückgeben.

Wer den Verdacht hat, dass sein Küchengerät von dem Rückruf betroffen ist, kann dies anhand des Chargencodes prüfen. Der Chargencode befindet sich auf der Rückseite der Verpackung oberhalb des Barcodes. Nur Produkte mit dem Chargencode 191223 werden zurückgerufen und sollten nicht zum Kochen verwendet werden.

Produkt Fiskars Functional Form™ Kochlöffe Produktcode 1027299 Chargencode 191223 Herstellungsdatum 23. Dezember 2019

Küche und Kochen: Krebs-Erreger verursachen Rückruf eines Kochlöffels

Falls die Verpackung nicht mehr vorhanden ist, kann durch einen Code auf der Rückseite des Kochlöffels überprüft werden, ob dieser vom Rückruf betroffen ist. Das Gerät für die Küche sollte wegen erhöhter Krebsgefahr nicht weiter genutzt werden!

Vom Rückruf betroffene Löffel zum Kochen des Herstellers können in dem Geschäft zurückgegeben werden, in dem sie gekauft wurden. Der Kaufpreis wird zurückerstattet oder durch einen Löffel aus einer anderen Charge ersetzt.

