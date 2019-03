Kreditkarte beantragen: Darauf kommt es an!

Eine Kreditkarte zu beantragen scheint komplizierter, als es ist. Hier erfahren Sie, worauf Sie achten müssen!

Weltweit Geld abheben, Reisen buchen und online shoppen – mit einer herkömmlichen Girokarte ist dies, wenn überhaupt, nur eingeschränkt oder unter hohen Kosten möglich. Aus diesem Grund kommt es dazu, dass immer mehr Menschen Kreditkarten beantragen. Dabei gibt es einiges zu beachten. Was, das erfahren Sie hier!

Karte ist nicht gleich Karte: Wie unterscheiden sie sich?

Kreditkarten ermöglichen es Ihnen, über den Monat Einkäufe zu tätigen, wobei erst am Monatsende der Gesamtbetrag Ihrer Rechnungen von Ihrem Konto abgebucht wird. Dabei fallen in der Regel Zinsen an. Doch welche Kreditkarten-Typen gibt es genau?

Chargekarte

Bei der Chargekarte haben Sie ein monatlich festes Limit, einmal im Monat erfolgt die Abrechnung und der Gesamtbetrag wird auf einmal von Ihrem Konto eingezogen.

Daily-Chargekarte

Diese Karte funktioniert wie die Chargekarte, nur fallen hier keine Zinsen an.

Revolvingkarte

Diese Karte funktioniert ebenfalls wie die Chargekarte, allerdings ist es möglich den fälligen Gesamtbetrag in Raten abzuzahlen.

Neben diesen sogenannten „echten“ Kreditkarten gibt es noch „unechte“. Sie werden als unecht bezeichnet, da sie sich von den oben stehenden Kreditkarten-Typen in ihrer Funktion stark unterscheiden:

Debitkarte

Die gebuchten Umsätze werden direkt von Ihrem Giro- oder Kreditkartenkonto eingezogen.

Prepaidkarte

Vor der Verwendung müssen Sie diese Karte erst mit einem Geldbetrag aufladen. Es gibt also keine monatliche Limitierung und die Beträge werden nicht über Ihr Konto abgebucht. Dieser Kreditkarten-Typ eignet sich besonders für Jugendliche auf Auslandsreise.

In Deutschland werden am häufigsten Daily-Chargekreditkarten ausgegeben.

Bonusprogramme – Was ist möglich?

Inzwischen gibt es so viele verschiedene Optionen, dass es schwierig ist, den Überblick zu behalten. Online finden Sie einige Portale, die Ihnen helfen, die große Auswahl zu vergleichen und die auf Ihre Wünsche passende Kreditkarte zu finden.

Häufig sind die Karten mit einer Versicherung oder mit einem Bonusprogramm verbunden, über das sie Punkte sammeln und Prämien bekommen. Weitere Zusatzleistungen sind beispielsweise Rabatte beim Tanken oder Meilengutschriften.

Vor- und Nachteile

Mit einer Kreditkarte sind Sie finanziell flexibel. Außerdem werden die Karten weltweit akzeptiert, was Ihnen auch auf Reisen viel finanzielle Freiheit gibt, da Sie jederzeit und überall Bargeld abheben können.

Problematisch können durch die späte Abbuchung steigende Spontaneinkäufe werden. Da nur einmal im Monat der Gesamtbetrag von Ihrem Konto eingezogen wird, verlieren Sie möglicherweise leicht den Überblick. Bei einem Diebstahl der Karte besteht das Risiko auf Missbrauch. Tipp: Lassen Sie beim Verlust Ihrer Karte diese sofort sperren! Hierfür genügt ein Anruf bei Ihrem Anbieter.

Achtung: Häufig verbergen sich hinter scheinbar guten Angeboten für Kreditkarten versteckte Kostenfallen. Prüfen Sie daher alles genau, bevor Sie die Verträge unterzeichnen.

Wie können Sie Ihre Kreditkarte beantragen?

Ihre Kreditkarte beantragen Sie bei einer Bank oder online. Dafür müssen Sie unter anderem folgende Voraussetzungen erfüllen:

volljährig und in Deutschland wohnhaft sein

eine positive Bonität vorweisen und über keine negativen Schufa-Einträge verfügen

ein regelmäßiges Einkommen haben

Prepaid-Kreditkarten sind schon für Minderjährige erhältlich, da sie keinen eigenen Kreditrahmen bieten.

Was kostet Sie das?

Auch zu den Kosten lässt sich keine Pauschalaussage bezüglicher fixer Beträge machen, doch es können folgende Kostenpunkte auf Sie zukommen:

Grundgebühren

Viele Anbieter verlangen jährlich eine Grundgebühr. Manche Kreditkarten gibt es allerdings auch kostenlos und der Premiumstatus ist hingegen häufig mit Gebühren von weit über 1.000 €im Jahr verbunden.

Kosten für Bargeldabhebungen

Im Ausland zahlen Sie häufig zwischen ein und drei Prozent des Betrags, den Sie abheben, an Gebühren. Im Inland hingegen ist das Abheben bei Direktbanken häufig kostenlos und bei anderen Kreditinstituten mit bis zu vier Prozent Gebühren verbunden.

Kreditzinsen

Bei einigen Kreditanbietern fallen Zinsen an, die Sie mit Ihrer monatlichen Rechnung begleichen.

Weitere Kostenpunkte können Partner- oder Ersatzkarten, das Zahlen mit der Karte oder Zusatzleistungen sein.

Informieren Sie sich, bevor Sie Ihre Kreditkarte beantragen bei verschiedenen Instituten über die Kosten und Zusatzleistungen. So finden Sie das passende Preis-Leistungs-Verhältnis für Ihre Bedürfnisse.