Kritik an Sinns Aussagen zur Klimapolitik: „Es gibt schon genug Verkrustung in diesem Land“

Von: Amy Walker

Der Top-Ökonom Hans-Werner Sinn hat in einem Bild-Interview mit der Klimapolitik der Ampel abgerechnet. Führende Ökonomen sehen seine Aussagen allerdings kritisch.

Berlin – Der ehemalige Präsident des ifo Instituts für Wirtschaftsforschung, Hans-Werner Sinn, hat mit seinen Thesen zur Klima- und Energiepolitik in der Bild-Zeitung für Aufruhr gesorgt. Seinen Aussagen zum Verbrennerverbot der EU („Klimawandel beschleunigt sich wegen des Verbrennerverbots“) und zum Heizungstausch („Mehr Klimawandel als Folge einer unbedachten Politik“) stimmen andere führende Ökonomen in Deutschland teilweise ausdrücklich nicht zu.

Das zeigt eine Befragung der FAZ. Die meisten befragten Ökonomen widersprechen Sinn deutlich – wobei es auch hier und da Zustimmung gibt.

Klimapolitik: Zwei von fünf Ökonomen geben Sinn in Teilen recht

Zu den Thesen und Aussagen Hans-Werner Sinns wurden folgende Experten und Expertinnen befragt:

Veronika Grimm, Mitglied des Sachverständigenrats der Bundesregierung

Lion Hirth, Energieökonom an der Hertie School in Berlin

Axel Ockenfels, Direktor des Max-Planck-Instituts zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern

Monika Schnitzer, Vorsitzende des Sachverständigenrats der Bundesregierung

Moritz Schularick, Präsident des Kiel Instituts für Weltwirtschaft

Zustimmung in einigen Punkten kam von Veronika Grimm und Axel Ockenfels. „Es ist richtig: Das Klimaproblem ist im Kern ein Kooperationsproblem“, sagte Ockenfels. Sinn hatte moniert, dass es klimapolitisch wenig bringen würde, wenn Deutschland und die EU im Alleingang Klimamaßnahmen beschließen, solange Großmächte wie China und die USA nicht mitmachen. Das Öl, das Deutschland nicht kaufe, würden so nur andere kaufen.

„Nur wenn es letzten Endes weltweit attraktiver ist, auf Basis klimafreundlicher Technologien zu wachsen, können wir als Menschheit Erfolg haben“, stimmt Veronika Grimm zu. Sowohl sie als auch Ockenfels betonen die Rolle von Partnerschaften auf globaler Ebene. Deutschland müsse dazu beitragen, grüne Energie kostengünstig zu machen, so Ockenfels.

Erdölförderung und CO₂-Emissionen weltweit Weltweit sind die CO₂-Emissionen im Jahr 2022 wieder um 2 Prozent angestiegen. Das war ein deutlicher Sprung – höher als noch 2019, vor der Corona-Pandemie. Seit 2015, als die Pariser Klimaziele beschlossen wurden, sind die Emissionen fast jährlich weiter gestiegen. In der EU sind die Emissionen 2022 jedoch um 1,8 Prozent zurückgegangen. Deutschland hat seinen Trend fortgesetzt und 2022 weniger CO₂ emittiert als 2021. Zwischen 2020 und 2021 hatte es in Deutschland jedoch einen Anstieg gegeben. In China stiegen die Emissionen um 1 Prozent, in den USA um 1,2 Prozent. Indonesien verzeichnete den größten Anstieg um 28 Prozent. Die Erdölförderung stieg 2022 weltweit um 5 Prozent an, in Saudi-Arabien – der zweitgrößte Erdölexporteur der Welt – stieg die Förderung sogar um 16 Prozent. Während die Erdölförderung stieg, hat sich der Verbrauch des Öls nicht wesentlich erhöht: Die Nachfrage stieg 2022 weltweit um nur 3,5 Prozent. Das lag daran, dass die Nachfrage insbesondere in der EU, China und den USA stagnierte oder nur schwach stieg. In den Industrie- und Schwellenländern wurde hingegen eine deutliche Erhöhung der Nachfrage verzeichnet: in Indien um 10 Prozent, in Indonesien um 9,3 Prozent und um 7,9 Prozent in Lateinamerika. Quelle: Enerdata

Verbrenner-Aus: „Mit dieser Behauptung liegt er falsch“

Bei den übrigen Wirtschaftsforschenden treffen die Aussagen Sinns auf Protest. Die Vorsitzende der „Wirtschaftsweisen“, Monika Schnitzer, sagte der FAZ in Bezug auf die Klimaschädlichkeit des Verbrennerverbots: „Bei aller Wertschätzung für meinen Kollegen Sinn: Mit dieser Behauptung liegt er falsch“. Der zögerliche Umstieg auf Elektromobilität habe sowohl der Politik als auch der Automobilindustrie geschadet – nicht, wie von Sinn behauptet, das Verbrenner-Aus. Das sehe man nun daran, dass chinesische Hersteller bei E-Autos den deutschen Traditionsunternehmen voraus seien.

Der Absatz Chinas bei E-Mobilität wächst seit Jahren enorm. Im ersten Halbjahr 2023 haben chinesische Autobauer 2,2 Millionen Neufahrzeuge mit alternativem Antrieb (Elektro oder Hybrid) auf den Markt gebracht. Zum Vergleich: In ganz Westeuropa waren es 840.000, in den USA nur 400.000 Neufahrzeuge.

Auch der Präsident des Kieler Weltwirtschaftsinstituts, Moritz Schularick kritisiert Sinn scharf: „Es gibt schon genug Verkrustung und Beharrung in diesem Land. Jetzt nach Argumenten zu suchen, warum wir am Ende doch so einfach so weitermachen können, wie wir es schon immer gemacht haben, vertieft nur die Probleme.“ Es sei auch nicht korrekt, dass in der EU die Emissionen durch den Atomausstieg und daraus resultierender Kohleverfeuerung steigen würden. „Auch im letzten Jahr haben wir trotz der Gaskrise und dem Verfeuern von Kohle insgesamt in Europa weniger CO₂ emittiert.“

Der Energieökonom Lion Hirth reagiert auf Hans-Werner Sinns Thesen mit deutlicher Kritik: „Sinns seit Jahren wiederholte Behauptung, erneuerbare Energien könnten keine stabile Energieversorgung sicherstellen, erinnert mich an die Kampagnen der Energiekonzerne aus den 1990ern.“ Es gebe mittlerweile viele wissenschaftliche Studien, die das belegen würde, so Hirth. Sinn hatte behauptet, dass der „grüne Flatterstrom“ nicht ausreichen werde, um die Energieversorgung zu sichern.

Erneuerbare Energien und Energieverbrauch Im Jahr 2022 ist der Anteil erneuerbarer Energien im weltweiten Strommix auf 30 Prozent gestiegen. 12 Prozent der erneuerbaren Energien kommen weltweit aus Solar- und Windkraftanlagen. Am höchsten ist der Erneuerbaren-Anteil in den Ländern Brasilien, Kolumbien, Kanada, Neuseeland, Schweden und Norwegen – dort wird sehr viel Strom aus Wasserkraftanlagen gewonnen. In Europa liegt der erneuerbare Strommix-Anteil nun bei 43 Prozent, in Deutschland allein wird 44 Prozent des Stroms aus Erneuerbaren erzeugt. Aus Wind- und Solaranlagen wird 22 Prozent des europäischen Stroms gewonnen, in Deutschland sind es 32 Prozent. Der Energieverbrauch (Gesamtverbrauch pro BIP-Einheit) ist weltweit 2022 gesunken, um 1,2 Prozent. Am stärksten ging der Verbrauch in der EU zurück, wo 7,8 Prozent weniger Energie genutzt wurde. Dieser Rückgang reicht jedoch nicht aus, um das Zwei-Grad-Ziel des Pariser Abkommens zu erreichen. Quelle: Enerdata

Weniger kontrovers: Aussagen zur schwächelnden Wirtschaft

Für weniger Kontroversen sorgten die Aussagen Sinns zur aktuellen Energiepolitik. So monieren schon seit Monaten Spitzenverbände und Unternehmen, dass die Energiepreise in Deutschland zu hoch seien – sodass die Wettbewerbsfähigkeit Deutschland abhandenkommt. Befürchtet wird eine Deindustrialisierung, wenn nicht konsequent politisch gegengesteuert wird.

Hans-Werner Sinn hält wenig von der Energiepolitik der Ampel © Stephanie Pilick/dpa

Es werden auch andere Probleme für die schwächelnde Wirtschaftslage verantwortlich gemacht. „Es geht längst nicht nur um Geld: Wir machen keine Fortschritte beim Bürokratieabbau. Wir machen keine Fortschritte beim Thema Genehmigungsbeschleunigungen“, sagt beispielsweise Industriepräsident Siegfried Russwurm.

Um zumindest die Strompreise besser in Griff zu bekommen, fordert Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) daher die Einführung eines Industriestrompreises von sieben Cent pro kWh. Finanzminister Christian Lindner (FDP) sieht für ein so teures Vorhaben keinen Spielraum im Haushalt. Stattdessen setzt er mit einem „Wachstumschancengesetz“ auf steuerpolitische Maßnahmen. Aus Sicht Habecks sei das Gesetz nicht ausreichend, um eine Trendwende voranzubringen.