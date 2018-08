Lecker oder eklig: Würden Sie diesen Insektenburger essen?

Für mehr als zwei Milliarden Menschen gehören Insekten auf die tägliche Speisekarte. Für uns sind Maden, Würmer und Co. dagegen essenstechnisch noch die Ausnahme - das könnte sich aber schon bald ändern.

Frankfurt - Burger aus Insekten? Was für viele Menschen erstmal eklig klingt, will ein Unternehmen aus Osnabrück jetzt salonfähig machen - und das in ganz Deutschland. Schließlich ernähren sich Milliarden Menschen weltweit regelmäßig von Käfern, Würmern, Maden oder Ameisen. Die Tiere sind reich an Proteinen und gesunden Fetten, lassen sich außerdem artgerecht und umweltfreundlich züchten. Die Gründer des Osnabrücker Start-Ups „Bugfoundation“, Max Krämer und Baris Özel, haben das erkannt und bieten deshalb seit einigen Jahren ihren Insektenburger an.

Aktuell gibt es diesen in knapp 300 deutschen Rewe-Filialen zu kaufen. Noch in den nächsten drei Monaten soll der Burger außerdem in Frankfurt, Hamburg, Köln und Berlin in den Läden bereitliegen. Bis Ende des Jahres gibt es ihn dann flächendeckend in allen größeren Städten in ganz Deutschland, so das Ziel des Unternehmens. Aber finden die Menschen ein Produkt aus Insekten nicht eklig?

Insektenburger künftig in Rewe-Märkten

+ Die beiden Bugfoundation-Gründer Baris Ötzel und Max Krämer. © Bugfoundation Wenn jemand zum ersten Mal diesem Burger begegnet, ist die Reaktion laut Gründer Baris Özel eigentlich immer gleich: „Sobald wir das Patty braten, werden die Leute erstmal vom Geruch angelockt. Und probieren sie den Burger dann, wollen alle immer noch mindestens ein oder zwei weitere Stücke haben.“ (jo)

