Über dieses Lidl-Schild müssen gerade alle lachen - aus gutem Grund

Bei einer kleinen Werbung ist dem Discounter Lidl in Heilbronn ein Fauxpas unterlaufen.

Heilbronn - Ein simples Schild des Discounters Lidl sorgt gerade für Lacher nicht nur in Heilbronn. Ausgerechnet in der Heimat von Lidl-Eigentümer Dieter Schwarz ist dem Discounter bei seiner Werbung nämlich ein unglücklicher Fauxpas unterlaufen.

Lidl sorgt mit Fauxpas bei Werbung für Lacher

Das neue Lidl-Hinweisschild steht im Hauseingang zur Stuttgarter Straße 7 in Heilbronn. Auf ihm prangen das Logo des Lebensmitteldiscounters, der Slogan "Lidl lohnt sich" und ein roter Pfeil, der nach links zeigt. So weit so gut.

Doch das Schild könnte seinen Zweck verfehlt haben, wie echo24.de* berichtet. Lidl will mit dem Pfeil wohl auf seinen Markt in der Heilbronner Urbanstraße aufmerksam machen. Doch der gewählte Standort ist aus einem Grund mehr als kurios.

Lidl-Hinweisschild in Heilbronn zeigt direkt auf...

Wer vor dem Schild des Lebensmitteldiscounters Lidl steht - und nach links schaut, traut nämlich seinen Augen kaum. Denn er blickt DIREKT auf den Aldi-Süd-Markt in der Heilbronner Stuttgarter Straße 2.

+ Lidl-Werbung und Aldi befinden sich in direkter Nähe. Der beworbene Discounter einige Straßen weit weg. © Screenshot Google Maps

Ob dieser Hinweis auf den großen Lidl-Konkurrenten so gewollt ist, darf durchaus bezweifelt werden.

*echo24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.