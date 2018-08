Lidl und Kaufland planen Alleingang - nach Widerstand von Aldi

Kampf um jeden Cent: Einem Bericht zufolge wollen Lidl und Kaufland einen Alleingang starten. Für Aldi könnte das zum wichtigen Nachteil werden.

Neckarsulm - Lidl und Kaufland planen offenbar ein eigenständiges Sammelsystem für Recycling. Das berichtet die Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Beide Unternehmen gehören zur Schwarz-Gruppe. diese würde mit dem Schritt in Konkurrenz zum Dualen System Deutschland (DSD) treten, das die Marke „Der Grüne Punkt“ betreibt.

Dem Bericht zufolge will die Gruppe damit die Lizenzkosten für das Grüne-Punkt-System einsparen. Davon könnte letzten Endes auch der Verbraucher profitieren, da Lidl und Kaufland die Kosteneinsparung an ihre Kunden weitergeben können.

Aldi verhinderte bereits erste Expansion

In letzter Zeit zeigte sich die Schwarz-Gruppe schon häufiger am Entsorgungsmarkt interessiert. So übernahm sie erst kürzlich die Tönsmeier-Gruppe, Nummer fünf auf diesem Feld in Deutschland. Auch an dem zum Verkauf stehenden Grünen Punkt zeigte sie Interesse. Hier kam jedoch Konkurrent Aldi ins Spiel: Dieser soll für den Fall einer solchen Übernahme gedroht haben, die Verträge mit dem Grünen Punkt zu kündigen.

Grundsätzlich dürfte Aldi die Vorgänge mit Argwohn betrachten. Mit einem hauseigenen Sammelsystem könnte sich Schwarz einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Insbesondere die Möglichkeit von Preissenkungen bei Lidl und Kaufland kann Aldi nicht erfreuen. Im hart umkämpften Lebensmitteleinzelhandel zählt letzten Endes jeder Cent.

chp