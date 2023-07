Lindner rechnet mit Rente mit 63 ab und fordert längere Lebensarbeitszeit

Von: Amy Walker

Angesichts des Fachkräftemangels müssten mehr Menschen länger arbeiten, findet der Finanzminister. Die Rente mit 63 bezeichnet er als „Stilllegungsprämie“.

Berlin – Der Fachkräftemangel zeigt bereits jetzt eine verheerende Wirkung – und es wird noch schlimmer werden. Der Großteil der Babyboomer geht nun schrittweise bis 2035 in Rente, die geburtenstarke Generation kann aktuell nur schwer nachbesetzt werden. Angesichts dessen will Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) mehr Menschen dazu bringen, so lange wie möglich zu arbeiten. Eine Rente mit 63 sollte seiner Meinung nach nicht mehr finanziert werden.

Rente mit 63 ist „Stilllegungsprämie für qualifizierte Beschäftigte“

Im Gespräch mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe fragte Lindner: „Warum setzen wir nicht Anreize, damit Menschen länger arbeiten wollen - statt die Rente mit 63 zu finanzieren?“ Die Rente mit 63 - die vom Koalitionspartner SPD durchgesetzt worden war - sei eine „Stilllegungsprämie für qualifizierte Beschäftigte“, kritisierte Lindner. Zudem müsse eine „bessere Kinderbetreuung“ angeboten werden, um „ungewollte Teilzeit“ zu überwinden.

Es sollte eine Kraftanstrengung geben, um mehr Frauen, Ältere und Sozialleistungsempfänger in Arbeit bringen. Es gebe „Millionen Menschen, die dem Arbeitsmarkt theoretisch zur Verfügung stehen, aber von Sozialleistungen leben“, sagte Lindner. „Wir müssen diese Menschen aktivieren, dass sie mindestens mit einem Mini- oder Midi-Job in den Arbeitsmarkt eintreten.“

Lindner hält wenig von Diskussion um Viertagewoche

Kritisch äußerte sich Lindner über Modelle zu einer weiteren Verringerung der Arbeitszeit. „Diskussionen über die Vier-Tage-Woche werden uns nicht dabei helfen, dass wir unser soziales Niveau und unsere Umweltstandards dauerhaft finanzieren können“, sagte er.

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) auf einer Veranstaltung der Sparkasse in Hannover. © Xander Heinl/Imago

Lindner kritisierte indes die Bemerkung von Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), es mangele gerade bei Jüngeren an „Bock auf Arbeit“. Dazu sagte der Finanzminister: „Die Pauschalierung ist falsch. Auch unter Jüngeren haben wir viele, die wirtschaftlich vorankommen wollen und Lust auf Leistung haben.“

Aktuellen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit zufolge fehlen schon jetzt in jedem sechsten Beruf Fachkräfte. Besonders betroffen seien Pflegeberufe, Berufskraftfahrer, Bauberufe, Berufe in der Kinderbetreuung und medizinische Fachangestellte. Dazu gibt es spürbare Engpässe auch bei Apothekern, IT-Experten oder Architekten.

Mit Material von AFP