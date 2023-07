Lindner will Wirtschaft um sechs Milliarden entlasten

Christian Lindner (FDP), Bundesminister der Finanzen. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Mit rund 50 steuerpolitischen Maßnahmen will der Finanzminister in der Wirtschaft Anreize für Investitionen in den Klimaschutz schaffen. Das Paket umfasst Entlastungen von jährlich sechs Milliarden Euro.

Berlin - Finanzminister Christian Lindner hat ein Steuerpaket geschnürt, das die Wirtschaft um jährlich rund sechs Milliarden Euro entlasten soll. Das Wachstumschancengesetz solle die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands stärken und für mehr Investitionen sorgen, hieß es am Mittwoch aus dem Finanzministerium. Zuerst berichtete darüber die „Frankfurter Allgemeine“.

Lindner schlägt demnach fast 50 steuerpolitische Maßnahmen vor. Kernelement ist die im Koalitionsvertrag angekündigte Prämie für Investitionen in den Klimaschutz. Firmen, die in Energie- und Ressourceneffizienz investieren, sollen bis 2027 unabhängig von ihrem Gewinn 15 Prozent der Investition, aber maximal 30 Millionen Euro, erhalten können. Ein weiterer Ausbau der Prämie werde geprüft.

Geplant sind zudem eine üppigere Forschungsförderung und eine großzügigere Verlustverrechnung. Der sogenannte Verlustrücktrag, bei dem ein Verlust mit den Gewinnen des Vorjahres verrechnet wird, soll auf drei Jahre ausgeweitet werden. Der Entwurf muss in der Bundesregierung noch abgestimmt werden, bevor er ins Kabinett und in den Bundestag kommen kann. dpa