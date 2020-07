Hacker-Angriff auf Energieversorger: IT-Spezialisten warnen Verbraucher

Nach einem Hacker-Angriff auf die TWL in Ludwigshafen ziehen Experten eine düstere Prognose. Wie gefährdet sind regionale Energieversorger deutschlandweit?

Ludwigshafen - Ein massiver Hacker-Angriff auf den Energieversorger Technische Werke Ludwigshafen (TWL) hat große Auswirkungen auf Kunden, Mitarbeiter und Geschäftspartner. Wie LUDWIGSHAFEN24* berichtet, hatte eine Hacker-Gruppe geschafft, in die IT-Systeme einzudringen, um Daten zu stehlen. Am 20. April wurde der Diebstahl entdeckt und sofort Maßnahmen eingeleitet, um die Hacker zu stoppen. Doch da hatten die Täter bereits über 500 GB an Daten gestohlen – und forderten ein Lösegeld im zweistelligen Millionenbereich. Die Informationen von knapp 150.000 Kunden – inklusive Kontoverbindungen – landeten im Darknet, nachdem sich die TWL weigerten, das Geld zu zahlen.

Immer mehr Menschen stellen sich nun die Frage: Wird die kritische Infrastruktur von Energieversorgern oder Wasserwerken in Deutschland ausreichend geschützt? LUDWIGSHAFEN24* berichtet, wie sicher die Kunden-Daten bei Energieversorgern wirklich sind und ob noch weitere solcher Unternehmen in Gefahr sind, von Hackern bestohlen zu werden.