Neues Flug-Chaos droht: Lufthansa soll am Sonntag bestreikt werden

Aufruf zur Arbeitsniederlegung

+ © dpa / Oliver Berg Die Gewerkschaft Ufo ist bei Lufthansa weiterhin auf Streik-Kurs. © dpa / Oliver Berg

Den Reisenden droht am kommenden Wochenende ein neues Flug-Chaos: Bei der Lufthansa soll am Sonntag in München und in Frankfurt am Main gestreikt werden.