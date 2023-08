Mäßige Berichtssaison belastet Dax

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. © picture alliance / dpa

Durchwachsene Signale zu den wirtschaftlichen Perspektiven großer Konzerne und weiter steigende Renditen am US-Anleihemarkt haben den deutschen Aktienmarkt am Donnerstag nach unten gezogen. Der Dax fiel bis zum Handelsende um 0,79 Prozent auf 15.893,38 Punkte. Der schwache Start in den August setzte sich damit fort, nachdem der deutsche Leitindex am Montag noch einen Rekord bei 16.

Frankfurt/Main - 528 Punkten erreicht hatte. Der MDax der mittelgroßen börsennotierten Unternehmen verlor am Donnerstag 0,39 Prozent auf 27.936,10 Punkte. dpa