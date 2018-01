Mario Draghi machte weiter mit Anleihenkäufen und Nullzinspolitik: Die Eurokrise ist nicht überstanden

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat Hoffnungen auf ein baldiges Ende ihrer Nullzinspolitik am Donnerstag gedämpft. Ein Kommentar von HNA-Nachrichtenchef Tibor Pézsa.

Lange nichts mehr von der Schulden-Krise gehört? Das stimmt. Aber das liegt nicht daran, dass hochverschuldete Euro-Staaten wie Italien, Spanien und andere ihren Geldbedarf etwa wieder aus eigener Kraft befriedigen könnten.

Es liegt daran, dass die EZB besonders für Italien und Co. Milliarden über Milliarden frischer Euros schafft, damit die dortige Schuldenpolitik nicht am eigentlich fälligen Risikoaufschlag in Form von hohen Zinsen ein Ende findet. Die Anleihenkäufe sind faktisch eine monetäre Staatsfinanzierung. Doch damit überschreitet die EZB ihr Mandat.

Natürlich hält die Zentralbank so die Eurozone zusammen. Doch sollten über so wichtige Fragen nicht Parlamente entscheiden? Zudem laufen die Käufe zunehmend den von der EZB selbst genannten Kriterien zuwider.

Niemand weiß genau, wer von den EZB-Milliarden profitiert. Auch weiß niemand, wer das Geld letztlich finanzieren muss. Klar ist aber, dass Deutschland über das Target-System mit fast tausend Milliarden Euro im Risiko steht, auch dass jeder Sparer die Schuldenstaaten zwangsweise mitfinanziert, dass Lebensversicherer wegen der EZB-Zinspolitik in größten Schwierigkeiten stecken und dass sich Blasen aller Art bilden.

Das ZEW rechnet vor, dass Italien und Co. durch die Anleihenkäufe der EZB mittlerweile mehr Geld bekommen als durch die europäischen Rettungsschirme. Die sind aber politisch abgestimmt.

Mehr Geld als jetzt wurde nie umverteilt, weniger Kontrolle als jetzt fand nie statt, weniger Einfluss darauf hatte Deutschland noch nie, und trotzdem glauben viele, die Eurokrise wäre überstanden. Leider ist das nicht so. Es wird nur Zeit gekauft, möglichst geräuschlos.

Rubriklistenbild: © dpa