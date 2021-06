Maybach, AMG und G-Klasse: Daimler bündelt Premiummarken

Marken der Mercedes-Benz AG

Als Konzern bündelt Daimler mehrere bekannte Automarken unter einem Dach. Diese sollen nun in einer Premiummarken-Gruppe gebündelt werden.

Stuttgart - Daimler vereint als Konzern mehrere bekannte Premiummarken unter einem Dach. Dazu zählen bislang sowohl die Pkw-Baureihen als auch die Modelle der Daimler Truck AG. In Zukunft soll die Pkw-Sparte jedoch als Mercedes Benz AG unabhängig werden. Damit verschwindet der Name „Daimler“ aus Stuttgart. Zu den Automarken des Konzerns gehören unter anderem die Marken Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach und der Geländewagen G-Klasse. Diese Marken sollen nun gebündelt werden, was auf lange Sicht auch strukturelle Folgen haben wird. Wie BW24* berichtet, bündelt Daimler Luxusmarken mit internen Folgen: „Strukturell wird sich einiges ändern“.

