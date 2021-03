Mercedes EQS: Daimler zeigt exklusive Innenraum-Bilder der E-Auto-Hoffnung

Die elektrische Limousine EQS von Daimler soll am 15. April offiziell enthüllt werden. Schon jetzt zeigen exklusive Bilder den Innenraum der E-Auto-Hoffnung.

Stuttgart - Mit dem EQS stellt die Daimler AG am 15. April in einer digitalen Weltpremiere das elektrische Pendant zum Mercedes-Flaggschiff S-Klasse vor. Bislang hält sich der Autobauer aus Stuttgart mit Details zu der E-Limousine noch bedeckt. Bislang wurden einige Erlkönige gesichtet und auch das gläserne Armaturenbrett, „Hyperscreen“ genannt, wurde bereits vorgestellt. Bevor also die finale Form und das Design des EQS präsentiert wird, zeigte Daimler erstmals exklusive Bilder es Interieurs. Erstmals ist darauf beispielsweise der eingebaute Hyperscreen zu sehen und auch die restliche Innenausstattung mutet futuristisch an. Daimler will die E-Auto-Hoffnung im August diesen Jahres auf den Markt bringen. Wie BW24* berichtet, zeigt Daimler exklusive Innenraum-Bilder der E-Auto-Hoffnung EQS.

Die Daimler AG will bis 2025 über zehn neue Modelle der elektrischen Baureihe EQ auf den Markt bringen (BW24* berichtete). *BW24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.