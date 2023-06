Mercedes plant neue Lenkradform – und Rolle rückwärts bei Touchscreens

Von: Patrick Freiwah

Teilen

Autohersteller versuchen, die klassische Lenkradform abzuschaffen - bislang erfolglos. Mercedes plant für künftige Modelle offenbar eine wegweisende Cockpit-Neuerung.

Stuttgart/München – Die Automobilbranche befindet sich fortlaufend im Umbruch. Die Bereiche Design, Antriebstechnik und Funktionalität betrifft das schon lange – seit einigen Jahren spielt auch Effizienz eine übergeordnete Rolle. Mercedes plant dem Vernehmen nach eine gravierende Neuerung im Cockpit, die bei vielen Autofahrern und Autofahrerinnen zunächst Unbehagen erzeugen dürfte: ein viereckiges Lenkrad.

Mit „an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ wird dem Handelsblatt zufolge die nächste Generation der Mercedes S-Klasse ein abgeflachtes und möglichst kompaktes Lenkrad aufweisen, schildert das Portal mit Verweis auf Stuttgarter Unternehmenskreise. Was zu dieser These passt: Kürzlich präsentierte der Autobauer ein Comeback des Mercedes C111 als elektrische Sportwagenstudie. Im Innenraum der Neuinterpretation ist genau jenes Utensil verbaut, auf das die Beschreibung eines viereckigen Lenkrades passt.

Mercedes mit neuem Lenkrad-Konzept – mehrere Gründe sprechen dafür

Laut dem Bericht ermögliche die eckige Form einen „unverstellten Blick“ auf das Verkehrsgeschehen sowie die Armaturen mit dem Display der Fahrdaten. Die Quelle erklärt zudem, dass die Konstruktion platzsparender sein soll als ein kreisrundes Lenkrad. Denn wenn beim Einsteigen kein massives Steuerrad mehr vorhanden ist, winkt Autofahrern und -fahrerinnen wesentlich mehr Bewegungsfreiheit. Ein weiterer Aspekt von großer Bedeutung: Weil die nächste Generation der S-Klasse bereits in Teilen vollautonom fahre, könne das kleinere Lenkrad bei Gelegenheit ins Armaturenbrett wandern.

Eine offizielle Bestätigung von Mercedes zur markanten Cockpit-Neuerung gibt es nicht. Fest steht, dass der Konzern mit einer entsprechenden Maßnahme durchaus ein Wagnis eingeht: Im Zuge der Digitalisierung und knopfloser Touchscreen-Flächen haben sich Hersteller wie Mercedes oder auch VW enorme Kritik zugezogen, angesichts von Tücken bei Funktionalität und Bedienbarkeit. Was sich demzufolge künftig ändert: die Fokussierung auf Touchscreen-Flächen. Statt überdimensionierter Monitore und „kapazitiver“ Lenkräder mit digitalen Signalen werde die Rückkehr zu klassischen Elementen wie Knöpfe und Tasten vollzogen.

Mercedes-Studie Vision One-Eleven: Die S-Klasse der nächsten Generation könnte mit einem vierrädrigen Lenkrad ohne Säule erscheinen. © Cover-Images/IMAGO

Mercedes-Cockpit der Zukunft: Kleineres Steuer, neue Lenktechnologie

Ob auch die (angeblich) geplante Lenkrad-Neuerung Einzug erhält? Die Mehrzahl der Autokunden steht dem Vernehmen nach auch kantigen Lenkrädern kritisch gegenüber. Tesla hatte sich bereits zum Ziel gesetzt, Abweichungen von der kreisförmigen Norm salonfähig zu machen: Gegen Aufpreis ist für bestimmte Modellreihen ein sogenanntes „York“-Lenkrad erhältlich.

Doch selbst beim Elektroauto-Pionier gibt es dem Vernehmen nach Schwierigkeiten, weil sich das Steuer in bestimmten Fahrsituationen wie dem Rangieren nicht vollumfänglich greifen lässt. Derweil gibt es bei Tesla ein noch gravierenderes Lenkradproblem. Mercedes setzt bei seinem Ansatz mutmaßlich auf einen geschlossenen, abgeflachten Ansatz – ergonomisch ausgereift, in den Dimensionen jedoch deutlich kleiner.

Die geplante Designänderung bei Mercedes hängt auch mit einer neuen Technologie zusammen: „Steer by Wire“ soll schon bald serienreif sein und in den ersten Serienmodellen diverser Marken zum Einsatz kommen. Es bedeutet den Wandel von der mechanischen zur elektronischen Lenkung, was erhebliche Vorteile im Hinblick auf Sicherheit und Komfort haben soll – den Herstellern jedoch auch die Möglichkeit bietet, Produktionskosten einzusparen. Fahrbefehle werden dann per Software übermittelt, wodurch sich der Einschlagwinkel von künftigen Fahrzeugen je nach Verkehrssituation variabel anpassen lässt. (PF)