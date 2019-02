So teuer ist Ihr Ort: Wo die Mieten in der Region am höchsten sind

Die Mietpreise von Wohnungen in der Region sind in den vergangenen Jahren im Durchschnitt teils deutlich gestiegen. In unserer Übersicht erfahren Sie, wie teuer Ihr Ort ist.

Besonders im Rhein-Main Gebiet und im Ballungsraum Frankfurt müssen Wohnungsmieter tief in die Tasche greifen. Doch auch in Nordhessen und im südlichen Teil Niedersachsachsens sind die Mietpreise zwischen 2014 und 2018 teils stark angestiegen.

Das zeigt eine Auswertung von Daten des Immobiliendienstleisters empirica-systeme für die HNA. Uns liegen die durchschnittlichen Mietpreise pro Quadratmeter für 119 Gemeinden in Nordhessen und Südniedersachsen sowie die 23 Kasseler Stadtteile vor.

Die Quadratmeterpreise unterscheiden sich je nach Landkreis teils deutlich. Die höchsten Quadratmeterpreise für Wohnungsmieten verzeichnen in Südniedersachsen Stadt und Landkreis Göttingen. In der Stadt sind durchschnittlich 9,59 Euro pro Quadratmeter zu zahlen. In Nordhessen steht der Kasseler Stadtteil Wilhelmshöhe mit 8,65 Euro an der Spitze der Immobilienskala. In unserer interaktiven Karte können Sie herausfinden, wo die Mieten in Ihrer Umgebung am höchsten sind:

Mieten in Nordhessen und Südniedersachsen steigen fast überall

In den allermeisten Kommunen sind die Preise gestiegen; nur in vier Gemeinden ist der Quadratmeterpreis leicht gesunken, am stärksten in Schenklengsfeld im Landkreis Hersfeld-Rotenburg (2014: 4,81 Euro, 2018: 4,41 Euro). Das entspricht einer Senkung von gut acht Prozent. In Alheim, Frielendorf und Trendelburg sank der durchschnittliche Mietpreis um wenige Cent.

Am deutlichsten gestiegen sind die Quadratmeterpreise in Südniedersachsen in der Gemeinde Gleichen. 2014 lag der Quadratmeterpreis noch bei 5,08 Euro, heute liegt er bei 6,44 Euro, eine Steigerung von fast 27 Prozent. In Nordhessen sind die Preise am deutlichsten in Knüllwald (+34,19 Prozent) und in Ludwigsau (+32,80 Prozent) gestiegen.

So hoch sind die Mieten in den Kreisen und Bundesländern

In Hessen liegt der durchschnittliche Quadratmeterpreis bei 8,93 Euro. 2014 waren es noch 8,13, was einem Anstieg von 9,8 Prozent entspricht. In Niedersachsen liegt der Preis bei 6,92 Euro, 2014 betrug er 5,81, ein Preissprung von gut 19 Prozent.

So werden die durchschnittlichen Mietpreise berechnet

Die angegebenen Mietpreise speisen sich nach Angaben der empirica-systeme GmbH aus einer kontinuierlichen und flächendeckenden Erhebung von Inseraten privater, gewerblicher, öffentlicher und geförderter Immobilienmarktakteure. Berücksichtigt werden alle öffentlich verfügbaren Quellen in Internet- und Printmedien. In den Stichproben werden sowohl Angebote hochwertiger Neubauwohnungen als auch unsanierter Altbaubestände erfasst.

