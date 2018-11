Milliarden für die E-Mobilität bei VW: Endlich ambitioniert

Pressekonferenz bei Volkswagen: Der Konzern investiert Milliarden in die Elektromobilität.

Volkswagen hat hohe Investitionen in die Elektromobilität angekündigt. Dazu ein Kommentar von HNA-Redakteur Gregory Dauber.

Schon lange fragen sich nicht nur Experten, wann der große deutsche Wurf in Sachen Elektromobilität kommt. Für viele gilt Tesla, trotz aller wirtschaftlicher Probleme, als Speerspitze bei dieser Technologie. Asiatische Hersteller liefern ihren Kunden schon lange serienreife Fahrzeuge mit elektrifizierten Antrieben. Nun tritt Volkswagen aufs Parkett und präsentiert sich ambitioniert – endlich.

Die großen Summen, die Volkswagen in die Elektromobilität stecken will, lassen hoffen, dass der Wolfsburger Konzern nun alles auf die eine, richtige Karte setzt. Nun sollen auch die Werke in Emden und Hannover auf Elektro umgestellt werden, wie es schon mit Zwickau geplant ist. Die Botschaft lautet: Die deutsche Autoindustrie wird zukunftssicher.

Wo Elektroautos gebaut werden, werden leistungsstarke Batterien gebraucht. Auch diese Technologie soll in Deutschland entwickelt und produziert werden. Das macht das Land unabhängig von anderen und sichert Arbeitsplätze. Die werden jedoch völlig anders aussehen als bisher.

Die neuen, im nordhessischen Baunatal gebauten, Elektro-Antriebe liefern die Basis für die Volkswagen-Flotte der Zukunft. Ein Glück für unsere Region, dass das Werk Kassel zentraler Bestandteil der Innovation bei VW ist.