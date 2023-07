In diesen Städten und Gemeinden residieren die meisten Millionäre

Von: Lisa Mayerhofer

In München leben viele Einkommensmillionäre – den ersten Platz hat die Stadt allerdings nicht geschafft. (Symbolbild) © Dmitry Rukhlenko/Imago

Wo leben die Reichen in Deutschland besonders gerne? Steuerdaten zeigen, dass die Einkommensmillionäre bundesweit sehr unregelmäßig verteilt sind.

München – Knapp 30.000 Menschen in Deutschland verdienen mehr als eine Million Euro im Jahr. Das zeigen Erhebungen des Statistischen Bundesamts anhand von Steuerdaten. Dabei zeichnet sich auch eine Ungleichverteilung ab: Viele Spitzenverdiener tummeln sich im Süden Deutschlands, während sich in den neuen Bundesländern kaum Einkommensmillionäre finden.

Die meisten Einkommensmillionäre sind Unternehmer

Demnach konnten rund 27.400 aller in Deutschland erfassten Lohn- und Einkommensteuerpflichtigen im Jahr 2019 Einkünfte von mindestens einer Million Euro vorweisen. Die Daten sind zwar schon etwas älter, aber weil die Steuererklärungen oft erst Jahre später gemacht und geprüft werden, ist dies die aktuellste Erhebung zum Thema.

Den Statistikern zufolge sind die meisten Einkommensmillionäre Unternehmer und Unternehmerinnen. Nur 5400 davon – also ein Fünftel der Spitzenverdiener – bezog die Einkünfte auch aus nicht selbstständiger Arbeit, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Einkünfte aus Kapitalvermögen konnten die Statistiker allerdings „nur unvollständig“ abbilden.

Einkommensmillionäre vor allem im Süden und Westen zu finden

Bei den Bundesländern ist Hamburg unter den Einkommensmillionären Spitzenreiter. Bezogen auf die Gesamtzahl der Steuerpflichtigen lebten dort – wie schon in den Vorjahren – die relativ meisten Einkommensmillionäre. Konkret hatten in Hamburg 12 von 10.000 unbeschränkt Einkommensteuerpflichtigen Jahreseinkünfte jenseits der Millionengrenze. In Bayern waren es 9 von 10.000 Steuerpflichtigen. Die geringste Millionärsdichte hatten Sachsen-Anhalt und Thüringen mit jeweils weniger als 2 von 10.000 Steuerpflichtigen.

Wirft man allerdings einen genaueren Blick auf die Kreise und Städte, ergibt sich ein anderes Bild. Denn dann rutscht Hamburg als kleines Bundesland ab und muss den Reichen-Hotspots im Süden und Westen weichen. Das zeigt eine Analyse des Handelsblatts. Demnach ist bei den Kreisen Starnberg nahe München Spitzenreiter bei den Einkommensmillionären. Laut Handelsblatt gibt es dort 428 Spitzenverdiener je 100.000 Steuerpflichtige. Mit Abstand folgen der Hochtaunuskreis, München (Land), Miesbach und Baden-Baden.

Kreise mit Einkommensmillionären je 100.000 steuerpflichtige Einwohner (2019):

Starnberg 418 Hochtaunuskreis 306 München (Land) 247 Miesbach 231 Baden-Baden 198

Bei den Städten schafft es laut Handelsblatt Düsseldorf auf Platz eins, dicht gefolgt von München. Auf Platz drei und vier liegen Stuttgart und Frankfurt am Main. Erst an fünfter Stelle kommt Hamburg.

Städte mit Einkommensmillionären je 100.000 steuerpflichtige Einwohner (2019):

Düsseldorf 172 München 170 Stuttgart 142 Frankfurt am Main 125 Hamburg 124

Die Hauptstadt Berlin kommt dagegen nur auf den achten Platz, so die Zeitung. Leipzig schaffte es weit abgeschlagen mit 30 Einkommensmillionären je 100.000 steuerpflichtige Einwohner auf den zehnten Platz. Bei den Kreisen ist es keinem einzigen aus den neuen Bundesländern gelungen, in die Top Ten einzusteigen, die vom Süden dominiert werden. Die Analyse zeigt noch einmal die Ungleichverteilung bei den Einkommensmillionären – die immer reicher werden.

Die reichsten zehn Prozent besitzen 56 Prozent des Vermögens

Nach einer Bundesbank-Studie besaßen 2021 nämlich die reichsten zehn Prozent der Haushalte in Deutschland 56 Prozent des gesamten Nettovermögens abzüglich Schulden. Die untere Hälfte der Haushalte muss sich mit mageren 3 Prozent begnügen. Bei der Befragung der Notenbank gaben die privaten Haushalte Auskunft über ihr Vermögen. Dazu zählen Immobilien und Autos, wertvolle Sammlungen und Schmuck, Guthaben auf Sparkonten, Bausparverträge, Aktien, Lebensversicherungen.

Mit Material der dpa