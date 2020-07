Mitsubishi: Rückzug vom europäischen Markt – war’s das für immer?

Der japanische Autohersteller Mitsubishi will keine neuen Pkw-Modelle mehr nach Europa bringen. Märkte sollen wohl zwischen Renault, Nissan und Mitsubishi speziell aufgeteilt werden.

Tokio – Mitsubishi* stoppt die Einführung neuer Fahrzeugmodelle in Europa. Der Verkauf der aktuellen Pkw soll genauso wie der Service und die Versorgung mit Ersatzteilen weiterlaufen, wie der japanische Hersteller nun in einer knapp gehaltenen Mitteilung erklärt. Weitere Informationen hat man auch beim deutschen Importeur MMD Automobile in Friedberg bislang nicht.

Hinter dem Neuheiten-Stopp stecken vor allem wirtschaftliche Überlegungen. In Europa haben die Japaner lediglich einen Marktanteil von rund einem Prozent, in Südostasien sind es mehr als sechs Prozent. Künftig will man sich außer auf den Hauptmarkt auf Afrika, Ozeanien und Südamerika konzentrieren, wie aus dem parallel veröffentlichten Strategiepapier „Small but Beautiful" („Klein aber fein") hervorgeht.