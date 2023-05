Kampf gegen den Verpackungsmüll: EU und Industrie streiten über „Nachhaltigkeitsthema Nummer eins“

Verpackungsmüll im Take-Away-Sektor ist ein großes Problem. © Arnulf Hettrich/Imago

Die EU-Kommission will Ziele für die Wiederverwendung von Verpackungen vorgeben. Besonders im Take-Away-Sektor stößt dies aber auf enormen Widerstand.

Brüssel – In Düsseldorf fand Anfang Mai die internationale Verpackungsmesse Interpack statt. Als „heiße Themen“ der Veranstaltung wurden Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschonung aufgezählt. „Nachhaltigkeit ist das Thema Nr. 1 in der Verpackungsbranche und der verwandten Prozessindustrie“, sagte Thomas Dohse, Direktor der Interpack, im Vorfeld der Messe. „Wir treffen auf eine große Entschlossenheit der Industrie, diesen Transformationsprozess aktiv zu gestalten.“

Die Industrie wehrt sich jedoch mit Kräften gegen die Pläne der EU-Kommission, um Verpackungsmüll zu reduzieren. Die Verordnung soll die bisherige Richtlinie über Verpackungen und Verpackungsabfälle ersetzen und damit in vielen Bereichen eine EU-weite Harmonisierung der Vorschriften bewirken. Berichterstatterin Frédérique Ries (Renew) erklärte im Umweltausschuss des Europaparlaments, es handele sich um eines der komplexesten Dossiers ihrer über 20-jährigen Zeit als Abgeordnete.

„Noch nie so viele Lobbyanfragen“

Die öffentliche Konsultation der Kommission zählte 500 Beiträge, Abgeordnete berichten von massiver Lobbyarbeit. „Seit Beginn meines Mandats habe ich noch nie so viele Lobbyanfragen erhalten wie zur Verpackungs- und Verpackungsabfall-Verordnung“, sagt Schattenberichterstatterin Delara Burkhardt (SPD). Zurzeit erhalte sie dazu etwa dreißig Telefon- und E-Mailanfragen pro Tag.

Das Thema beschäftigt viele Interessengruppen: Während die Industrie am Recycling festhält und sich gegen Maßnahmen für Mehrwegverpackungen wehrt, fordern Umweltorganisationen noch ambitioniertere Vorgaben für die Vermeidung von Verpackungen und dem resultierenden Müll.

Den stärksten Widerstand, erklärte Frédérique Ries, gebe es in Bezug auf Artikel 26 des Kommissionsvorschlags. Dieser enthält Zielvorgaben für die Wiederverwendung und Wiederbefüllung für verschiedene Sektoren und Verpackungsformate. Artikel 22 verbietet zudem Einwegverpackungen in der Gastronomie zum Verzehr von Speisen und Getränken am Platz. Besonders umstritten ist hier der Take-Away- und der Getränke-Sektor.

Industriekampagne gegen Mehrweg

Dabei hatte die Kommission ursprünglich noch höhere Ziele geplant. Mit Einwänden der Industrie konfrontiert, schraubte sie diese Ambitionen dann im Ende vergangenen Jahres vorgestellten Entwurf wieder herunter. Für heiße und kalte Getränke schlug sie Wiederverwendungsquoten von 20 Prozent bis 2030 und 80 Prozent bis 2040 vor; für Lebensmittelverpackungen entsprechend zehn und 40 Prozent.

Ein eigens gegründetes Lobbybündnis der Industrie stellt nun erneut die entsprechende Folgenabschätzung der Kommission infrage und forderte kürzlich in einem offenen Brief an die EU-Institutionen, den Politico veröffentlichte, die Verhandlungen zu pausieren. Im April haben sich dreizehn Unternehmen und Verbände zu dem Bündnis „Together for Sustainable Packaging“ zusammengeschlossen, darunter mehrere Restaurantketten wie McDonald’s, KFC und Pizza Hut sowie europäische Papierverpackungshersteller und deren Verband EPPA. Ihre Kampagne wird von der Schweizer Kommunikationsberatung Boldt AG durchgeführt.

Studien zeigen kein klares Bild

Das Bündnis zieht die von McDonald‘s in Auftrag gegebene Kearney-Studie und weitere angeblich unabhängige Studien heran, um aus Gründen des Umweltschutzes für Einwegverpackungen aus Papier im Take-Away-Sektor zu argumentieren. Mehrwegverpackungen würden knapp 40 Prozent mehr Wasser, 46 Prozent mehr fossile Rohstoffe und 82 Prozent mehr Metalle als recycelbare Einwegverpackungen verbrauchen, erklärt EPPA und warnt vor den Konsequenzen „gut gemeinter“ Gesetze.

Die Verfechter von Mehrwegsystemen ziehen Studien heran, die diesen eine weitaus bessere Ökobilanz zuschreiben. Fest steht: Es gibt keine einfache Lösung in diese Frage – die Vorteile von recycelbaren Einwegverpackungen sowie von Mehrwegsystemen hängen von vielen unterschiedlichen Faktoren ab.

Auch Umweltausschuss gespalten

Ein Spalt verläuft auch durch den Umweltausschuss im EU-Parlament: Frédérique Ries streicht in ihrem am Donnerstag vorgestellten Berichtsentwurf die Wiederverwendungsziele und will damit Rücksicht auf einen Sektor nehmen, der nach den Krisen der vergangenen Jahre sehr fragil sei. „Ich wollte diesen Entwurf auf bewährte Praktiken und fundierte Analysen aus den Mitgliedstaaten stützen“, erklärte sie. Diese habe sie in Artikel 26 des Kommissionsentwurfs jedoch nicht gefunden. Deshalb fordere sie, die Vorgaben zu überdenken.

Unterstützung dafür erhielt sie aus der EVP. Grüne und Sozialdemokraten fordern indes die Beibehaltung der Ziele. „Recycling allein ist, obwohl die Industrie das gerne behauptet, nicht die Lösung“, sagte Delara Burkhardt. „Und auch einfache Substitutionen zwischen verschiedenen Einwegverpackungs-Materialien reichen nicht aus, um den dramatischen Anstieg des Verpackungsmülls zu bekämpfen.“ Abfallvermeidung und Wiederverwendung müssten an der Spitze der Vorschriften stehen, forderte sie.

Deutsches Gesetz geht schon weiter

Die Berichterstatterin im Industrieausschuss, Patrizia Troia (S&D), ist sich noch unsicher: Im Entwurf ihrer Stellungnahme schreibt sie, sie erkenne den Wert an, „den die Wiederverwendung bestimmter Verpackungen in bestimmten Sektoren haben kann“, fordert jedoch weitere Analysen, bevor Ziele festgelegt werden. Der Industrieausschuss wird am 23. Mai über den Entwurf diskutieren.

In Deutschland müssen Gastronomiebetriebe bereits seit Anfang dieses Jahres Mehrwegverpackungen für Take-Away-Speisen anbieten. Das sieht das deutsche Verpackungsgesetz vor. Das Umweltbundesamt erklärt in einer Stellungnahme, der Entwurf der Kommission bleibe in mehreren Bereichen hinter dem deutschen Gesetz zurück, und fordert eine Schärfung auf EU-Ebene. So sollten ehrgeizigere Wiederverwendungsziele und kürzere Übergangsfristen beschlossen werden als in Artikel 26 bislang vorgesehen. Die Mitgliedstaaten müssten zudem die Möglichkeit haben, eigenständig noch höhere Ziele für Wiederverwendung und Wiederbefüllung festzulegen. (Von Leonie Düngefeld)