Mega-Coup für München jetzt fix! Die IAA kommt

Die internationale Automobilmesse wird in Zukunft in der bayerischen Landeshauptstadt München stattfinden. Das entschied der VdA am Dienstag.

Ein Münchner Politiker bestätigte die Entscheidung.

München - Die bayerische Landeshauptstadt kann sich über den Zuschlag bei der Internationalen Automobil-Messe freuen. Die IAA wird also in München stattfinden. Das entschied der Verband der Automobilindustrie am Dienstag. München setzte sich somit gegen die Mitbewerber Hamburg und Berlin durch.

„Es war ein sehr enges Rennen, für das ich den Beteiligten herzlich danke“, teilte VDA-Chefin Hildegard Müller am Dienstag mit. Dass München den Zuschlag bekommen würde, hatte sich in den Stunden zuvor bereits angedeutet. Erst am Morgen verlautete aus VW-Kreisen, dass der Konzern die bayerische Landeshauptstadt bevorzuge.

IAA kommt nach München: So überzeugte die Landeshauptstadt den VDA

München habe auch damit überzeugt, „die Innenstadt und citynahe, hochattraktive Plätze als Event Locations zur Bühne der IAA zu machen“, hieß es vom VDA: „Als Technologie- und starker Industriestandort und Sitz zahlreicher Hightech-Konzerne, Start-ups und Forschungseinrichtungen sowie innovativer Unternehmen der Automobilindustrie ist München ein ausgezeichneter Partner zur Neuausrichtung der IAA.“

Für München fiel nun die Entscheidung, auch wenn dort mit BMW ein großer traditioneller Autokonzern seinen Sitz hat. Nicht zuletzt deshalb hatte BMW angekündigt, sein Firmenlogo am Vierzylinderhochhaus direkt am Olympiapark während der IAA durch das IAA-Logo ersetzen zu wollen. Die Landeshauptstadt warb mit Erfahrung bei Großveranstaltungen, dem Flughafen sowie mit der High-Tech-Industrie mit Firmen wie Google, Apple, Microsoft, Amazon und Start-up-Konferenzen wie Bits & Pretzels.

München bekommt die IAA: Reiter freut sich

Die Bild zitiert Münchens zweiten Bürgermeister Manuel Pretzl (CSU): „Ich freue mich sehr, dass München den Zuschlag für diese wichtige Messe bekommen hat. Die München-CSU hat von Anfang an und ohne Vorbehalte für die IAA gekämpft.“

Und auch für Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) ist der Zuschlag gerade so kurz vor der Kommunalwahl in München* ein Segen. Dem Blatt sagte er: „Ich freue mich, dass sich der VDA heute für München als künftige Gastgeberstadt für die Internationale Automobilausstellung (IAA) entschieden hat. Der Münchner Stadtrat hatte erst vor zwei Wochen bekräftigt, die Neuausrichtung der IAA zur Plattform für die nachhaltige Gestaltung der Mobilität der Zukunft ausdrücklich zu unterstützen und der Bewerbung der Messe München zugestimmt.“

Die alle zwei Jahr stattfindende Messe wurde über Jahrzehnte in Frankfurt ausgerichtet. Nach sinkenden Besucherzahlen und viel Kritik an dem Branchentreff suchte der Verband einen neuen Ort und ein neues Image für die Leistungsschau der Autoindustrie. Sieben Städte und Messen hatten sich beworben, um die Messe künftig auszurichten. Schließlich blieben München, Hamburg und Berlin in der Endrunde.

