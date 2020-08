Konkurrenz für Google? Schwarz-Gruppe aus Neckarsulm mit besonderen Zukunftsplänen

Die Schwarz-Gruppe aus Neckarsulm ist für Lidl und Kaufland bekannt. Mit besonderen Zukunftsplänen will der Konzern jetzt aber Google und Co. Konkurrenz machen.

Die Schwarz-Gruppe, zu der unter anderem die Supermarktketten Lidl und Kaufland gehören, ist der größte Handelskonzern Europas. Am Mittwoch war der stellvertretende Ministerpräsident Baden-Württembergs, Thomas Strobl, zu Besuch bei der Schwarz-Gruppe in Neckarsulm. Das berichtete echo24.de*. Dabei ging es auch um Pläne des Konzerns, mit denen man Google, Amazon und Co. Konkurrenz machen will.

Minister Thomas Strobl freute sich darüber, "dass ein deutsches Unternehmen, zumal aus Baden-Württemberg und hier aus der Region Heilbronn, sich der großen – scheinbar übermächtigen – Konkurrenz aus den USA und Asien entgegenstellt und damit hiesigen Unternehmen eine echte Alternative anbietet." *echo24.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks