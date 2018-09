Neue Euroscheine: Was Verbraucher jetzt wissen müssen

Sie zu fälschen, soll schwerer sein: So sehen die neuen 100- und 200-Euro-Scheine aus.

Die Europäische Zentralbank bringt neue 100- und 200-Euroscheine in Umlauf. Wie sie aussehen sollen und wann sie ausgegeben werden.

Aktualisiert um 15.44 Uhr - Die 5-, 10-, 20- und 50-Euro-Scheine wurden bereits überarbeitet, im Frühjahr sollen auch Neuauflagen der 100er- und 200er-Banknoten in Umlauf gebracht werden. Die wichtigsten Fragen und Antworten rund um die neuen Scheine:

Wie sehen die neuen Scheine aus?

Die Farben der Scheine bleiben erhalten: Der 100er ist weiterhin grün, der 200er gelb-braun. Beide zeigen genauso wie bisher Fantasiearchitektur - ein europäischer Kompromiss. Die Breite der Noten bleibt ebenfalls gleich - es gilt auch mit den neuen Scheinen: Umso breiter der Geldschein, desto mehr ist er wert.

Geändert hat sich die Höhe: Beide Scheine sind jetzt genauso hoch wie der 50-Euro-Schein. Ganz neu ist zudem ein Satelliten-Hologramm vorne rechts: Es zeigt den Wert der Scheine, beim Neigen sind dort kleine Euro-Zeichen zu sehen. Zudem wurden Sicherheitsmerkmale integriert, die auch schon bei 20er und 50er eingesetzt wurden.

Welche Sicherheitsmerkmale sind neu?

Die neuen Scheine zu fälschen, soll schwerer sein. Die Zahlen 100 und 200 sind als Smaragd-Zahlen auf der Vorderseite unten links aufgedruckt: Wer die Scheine leicht neigt, sieht, wie sich die Farbe ändert. Außerdem soll es ein Porträtfenster geben: Es wird durchsichtig, sobald der Schein gegen das Licht gehalten wird. Von beiden Seiten ist dann ein Bild der Europa, einer griechischen Mythenfigur, zu sehen.

Im Gegensatz zu den Fünfern und Zehnern werden die Banknoten nicht mit einer speziellen Lackierung überzogen sein. Diese Lackierung schützt Scheine, die besonders oft den Besitzer wechseln. Auf 100- und 200-Euro-Scheine trifft das nicht zu.

Vorgestellt wurden die neuen Banknoten am Montagmittag um 14 Uhr. Hier können Sie die Präsentation im Video sehen. Ab Minute 23 werden die Scheine gezeigt:

Wann kommen die neuen Scheine?

Bis Verbraucher die Banknoten am Automaten ziehen können, müssen sie sich noch etwas gedulden. Zunächst müssen Banken und der Einzelhandel auf die neuen Scheine vorbereitet werden, damit sie alle Geräte und das Personal auch akzeptieren.

Als im Mai 2013 der 5-Euro-Schein umgestellt worden war, hatte es Probleme gegeben: Einige Automaten waren noch auf dem alten Stand und akzeptierten den neuen Schein nicht. Schon bei den nachfolgenden Erneuerungen gab es dann keine Probleme mehr. Damit auch diesmal alles reibungslos ablaufen kann, werden die 100- und 200-Euro-Scheine laut Europäischer Zentralbank (EZB), die über die Banknoten im Euroraum entscheidet, erst am 28. Mai 2019 in Umlauf gebracht.

Verlieren die alten Scheine ihre Gültigkeit?

Wer noch alte 100- und 200-Euro-Scheine zu Hause hat, braucht sich keine Sorgen zu machen: Sie behalten ihre Gültigkeit. Der Einzelhandel und alle Banken müssen die alten Scheine auch nach dem Frühjahr 2019 akzeptieren. Die Notenbanken werden sie nach und nach aus dem Verkehr ziehen und durch die neuen Scheine ersetzen.

Warum gibt es die neuen Scheine?

Die neuen Scheine sollen Geldfälschern das Handwerk erschweren. Laut den Währungshütern haben die Neuerungen der Scheine mit niedrigerem Wert bereits Erfolge gezeigt: Verglichen mit dem zweiten Halbjahr 2017 sank die Anzahl der gefälschten Scheine in Europa um 17,1 Prozent auf 301.000 und in Deutschland um 6,2 Prozent auf 31.100 Scheine.

Wann soll der 500-Euro-Schein abgeschafft werden?

Der 500-Euro-Schein soll nicht erneuert werden. Ende 2018 wird seine Ausgabe stattdessen ganz eingestellt, das hat der EZB-Rat im Mai 2016 beschlossen. Damit sollen Terrorfinanzierung und Schwarzarbeit erschwert werden.

Wann wird der 500-Euro-Schein ungültig?

Die Scheine sollen ihren Wert auf Dauer behalten: Bei den nationalen Zentralbanken des Eurosystems kann der 500-Euro-Schein unbefristet umgetauscht werden, das versichert die EZB.

Welcher ist der wertvollste Geldschein der Welt?

Die wertvollste Banknote gibt es derzeit in der Schweiz: Die 1000-Franken-Banknote. Sie ist umgerechnet etwa 889 Euro wert. Bis 2014 führte Singapur mit seinem 10.000-Dollar-Schein (umgerechnet 6000 Euro) die Liste an, er wurde allerdings aus dem Verkehr gezogen. Hier gibt es nun noch eine 1000-Dollar-Note, genauso wie in Kanada. Kanada zieht seinen wertvollsten Schein derzeit aber aus dem Verkehr. Anschließend folgt bereits die 500-Euro-Note.

Was gibt es alles für Euro-Scheine?

Insgesamt gibt es sieben Stückelungen – ab Frühjahr 2019 werden mit der Abschaffung des 500-Euro-Scheins dann nur noch sechs Stückelungen ausgegeben. Die Stückelungen sind:

5 Euro

10 Euro

20 Euro

50 Euro

100 Euro

200 Euro

500 Euro

