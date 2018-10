Neue K+S-Entsorgungsziele für Salzabwässer in Niedersachsen und Thüringen

Kassel/Hannover. Tank-Lkw und Züge sollen weitere K+S-Entsorgungsziele in Niedersachsen und Thüringen ansteuern

„Schwarz geschaltet“, das heißt endgültig stillgelegt, wurde die Kaligrube im nordthüringischen Bischofferode schon 2017. Mitte September kam jetzt nach langen Jahren von Abbruch und Verfall ein letzter dicker Betondeckel auf das noch offene Loch von Schacht II. Sogar Ministerpräsident Bodo Ramelow reiste aus Erfurt an zu einem letzten „Glück auf!“

Bischofferode, nach der Wende Symbol verzweifelten Widerstands gegen Treuhand und Abwicklung des DDR-Kalibergbaus, könnte den Gruben des Kasseler K+S-Konzerns an der Werra noch einen letzten Dienst erweisen – als Endlager für hoch konzentrierte flüssige Salzabfälle. Im Werrarevier ist die Sorge ums Grundwasser auch bei Genehmigungsbehörden inzwischen so groß, dass nach rund einem Jahrhundert nur noch Restmengen von Abfalllauge der Kaliindustrie in den Untergrund verpresst werden dürfen. Und nach 2021 gar nichts mehr.

Neue Entsorgungswege testet K+S längst in der Grube Bergmannssegen-Hugo. Dort, nahe Hannover, haben 2017 Tank-Lkw und Züge schon 400 000 Kubikmeter Abwasser abgeladen. Weitere 300 000 Kubikmeter landeten in einer leeren Gaskaverne in Sachsen-Anhalt und in der aufgegebenen Thüringer Grube Springen – dort nur vorübergehend. Ob mehr geht, wird geprüft.

Flutung ist in Niedersachsen zur Sicherung alter Salz- und Kalibergwerke vorgeschrieben. 2020 will K+S damit in Bergmannssegen-Hugo fertig sein. Längst wird geprüft, ob Abwasser-Transporte auch nach Sigmundshall und zur Grube Niedersachsen-Riedel rollen können.

Sigmundshall macht Ende 2018 dicht. In Niedersachsen-Riedel war schon 1996 Schluss. Pläne, diese Grube zur Sondermülldeponie umzunutzen, wurden wieder beerdigt. Wie Abwasser-Transporte ankämen, ist offen. Schon jetzt ziehen Initiativen gegen Lkw-Verkehr zu Felde, der im K+S-Auftrag Schutt zur Abdeckung alter Festsalz-Abraumhalden herankarrt. Die gibt’s über niedersächsischen Kalibergwerken auch – allerdings nicht in jenen gigantischen Dimensionen, die sich im Werratal auftürmen.

Noch vor den beiden K+S-eigenen Bergwerken im Norden könnte wohl Bischofferode zur Abwasserdeponie werden. Im Osten sorgt die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) für die Verwahrung alter Bergwerke aus DDR-Zeiten. Zwei Einleitstellen sind schon eingerichtet, Haftungsfragen mit der LMBV geklärt, Pachtverträge geschlossen, heißt es im jüngst veröffentlichten Statusbericht „Gewässergüte und Salzbelastung“ der Werra/Weser-Anliegerländer.

LMBV und K+S bestätigten auf Anfrage Anträge zur Einleitung von Lauge und zum Bau einer Lkw-Entladeanlage in Bischofferode. Um Risiken für die Standsicherheit der Thüringer Grube auszuschließen, sollen vorerst nur 1,2 Mio. bis 1,5 Mio. Kubikmeter im Berg mit Salzlauge aus Osthessen geflutet werden.

„Umweltfrieden“ ohne Rohr zur Weser?

• 700 000 Kubikmeter Salzlaugewurden 2017 in alte Bergwerke und eine leere Gaskaverne gepumpt. Das war ein Neuntel aller Abwässer aus Fabriken und von Abraumhalden an der Werra (6,3 Mio. m3). Diese Menge schwankt von Jahr zu Jahr – das Meiste geht aber direkt in die Werra. 1,5 Mio. m3 jährlich dürfen bis Ende 2021 noch in den Untergrund verpresst werden – dann ist dieser Weg dicht.

• Je stärker K+S die Abwassermenge durch technische Mittel weiter eindampft, je mehr zugleich in alten Bergwerken verschwindet, desto größer ist die Chance, dass die umstrittene Rohrleitungquer durch Nordhessen hinfällig wird. Sie soll an der Werra vorbei, die bis an zulässige Grenzen belastet ist, Salzabwasser direkt zur Oberweser schaffen.

• Ob das Rohr erforderlich ist, wollen die Anrainerländer eigentlich noch 2018 entscheiden. K+S hat in Verhandlungen (Motto: „Umweltfrieden“) mit Umweltinitiativen, Kommunen und Klägerverbänden selbst Szenarien angeboten, wie – mit etlichen Wenns und Abers – auf die Rohrleitung verzichtetwerden könnte. Und damit auf Kosten von geschätzt 200 Mio. Euro oder mehr. (wrk)

Rubriklistenbild: © K+S