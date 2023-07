Ist das die neue Normalität? Deutsche Exporte sinken überraschend

Von: Robert Wallenhauer

Container im Hamburger Hafen: Die Deutschlands Exporte nahmen im Mai 2023 leicht ab. © Daniel Reinhardt/dpa

Deutschlands Exporte gehen im Mai 2023 im Vergleich zum Vormonat leicht zurück. Viele Experten überrascht das. Sie prognostizieren eine neue Normalität.

Berlin – Die schwächelnde Nachfrage nach deutschen Exportgütern droht die Rezession in Deutschland zu verlängern. Schrumpfende Geschäfte mit der EU und den USA ließen die Ausfuhren im Mai um 0,1 Prozent zum Vormonat auf 130,5 Milliarden Euro sinken, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten hingegen mit einem Wachstum von 0,3 Prozent gerechnet. Im Vergleich zum Mai 2022 fiel der Rückgang mit 0,7 Prozent sogar noch kräftiger aus. Die Importe legten dagegen um 1,7 Prozent auf 116,1 Milliarden Euro zu.

„Damit erhärtet sich aber einmal mehr der Verdacht, dass aus einer konjunkturellen Erholung vorerst nichts wird“, kommentierte der Chefvolkswirt der VP Bank, Thomas Gitzel, das schwächelnde Exportgeschäft. Europas größte Volkswirtschaft ist zuletzt zwei Quartale in Folge geschrumpft. Der Hauptgrund: Die Kaufzurückhaltung von Verbrauchern, die unter sinkenden Realeinkommen leiden. „Stand jetzt wird der Exportsektor ein weiteres Quartalsminus einfahren“, sagte der Chefvolkswirt der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Alexander Krüger, mit Blick auf das gerade beendete zweite Quartal.

Exporte in EU-Staaten gehen zurück

Die Ausfuhren in die EU-Staaten sanken im Mai um 1,5 Prozent zum Vormonat auf 70,3 Milliarden Euro. Abnehmerland Nummer eins blieben die USA: Dorthin wurden Waren im Wert von 12,7 Milliarden Euro verkauft, ein Rückgang von 3,6 Prozent. Die Exporte nach China wuchsen dagegen um 1,6 Prozent auf 8,6 Milliarden Euro, die nach Großbritannien legten sogar um 5,8 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro zu. Die Ausfuhren nach Russland fielen wegen der westlichen Sanktionen infolge des Krieges gegen die Ukraine um 7,4 Prozent auf 0,7 Milliarden Euro.

Ökonom: Schleppende Exporte sind die neue Normalität

„In nächster Zeit werden die anhaltende Abschwächung der Exportaufträge, die erwartete Verlangsamung der US-Wirtschaft, die hohe Inflation und die große Unsicherheit deutliche Spuren bei den deutschen Exporten hinterlassen“, sagte ING-Chefvolkswirt Carsten Brzeski. Die aktuelle Entwicklung bestätige, „dass schleppende Exporte nicht mehr die Ausnahme, sondern die neue Normalität sind“.

Von Januar bis Mai summierten sich die deutschen Ausfuhren auf 659,3 Milliarden Euro, ein Plus von 4,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Den Exporteuren steht allerdings ein schwieriges zweites Halbjahr bevor. Das Barometer für die Erwartungen in der Exportindustrie fiel im Juni auf minus 5,6 Punkte, nach plus 1,0 Zählern im Mai. Das ist der niedrigste Wert seit November 2022, wie das Münchner Ifo-Institut zu seiner monatlichen Unternehmensumfrage mitteilte. „Neben der inländischen Nachfrageschwäche zeichnen sich jetzt auch noch weniger Aufträge aus dem Ausland ab“, sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. „Dies sind keine guten Nachrichten für die deutsche Exportwirtschaft.“ Die weltweiten Zinserhöhungen dämpften die Nachfrage nach Waren „Made in Germany“. Die Auftragspolster würden zunehmend dünner. (Reuters/row)