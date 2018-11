Neuer Finanzvorstand für Wintershall DEA

Der frühere BP-Manager Paul Smith soll voraussichtlich im ersten Halbjahr 2019 Finanzvorstand des neuen Öl- und Gasförderers Wintershall DEA werden.

+ Soll Finanzvorstand von Wintershall DEA werden: Paul Smith. © Vesta Energy In dem neuen europäischen Branchenschwergewicht, das die Wintershall-Mutter BASF und DEA-Eigentümer Letter One schmieden, ist Wintershall mit Sitz in Kassel gemessen an Umsatz, Produktion und Öl- und Gasreserven der größere der beiden Partner. Das spiegelt sich in der Vorstandsbesetzung wider. Mit Wintershall-Chef Mario Mehren an der Spitze, Thilo Wieland und Hugo Dijkgraaf stellt die BASF-Tochter drei von fünf Mitgliedern. Stellvertretende Vorstandsvorsitzende soll DEA-Chefin Maria Moraeus Hanssen werden. Dirk Elvermann (47), der bisher das Finanzressort bei Wintershall verantwortet, kehrt nach Unternehmensangaben zu BASF zurück. Er war erst im Dezember 2017 von dem Mutterkonzern nach Kassel gekommen. Gestern gaben die Unternehmen bekannt, dass Paul Smith das Finanzressort übernehmen werde. Der 47-Jährige, der in den Niederlanden geboren wurde und einen britischen sowie einen kanadischen Pass hat, bringt nicht nur internationale Erfahrung im Öl- und Gasgeschäft mit, sondern auch gute Kontakte zu Kapitalmärkten – was mit Blick auf einen mittelfristig angepeilten Börsengang der Wintershall DEA eine Rolle bei der Besetzung gespielt haben mag.

Smith ist derzeit Finanzvorstand des kanadischen Öl- und Gasunternehmens Vesta Energy (Calgary). Zuvor war er bei Talisman Energy für Finanzen, Firmenkäufe und Fusionen zuständig. Er baute das Unternehmen um: Talisman trennte sich von Vermögen im Wert von fünf Milliarden Dollar, das nicht zum Kerngeschäft passte und wandelte sich zu einem der großen Schiefergasproduzenten in Nordamerika. Zudem leitete Smith den Bewertungsprozess von Talisman Energy, der in den Verkauf des Unternehmens an den spanischen Repsol-Konzern mündete. Seine Karriere hatte Smith bei BP begonnen – er arbeitete 15 Jahre für den britischen Ölmulti.

Die neue Wintershall DEA wird in 13 Ländern in Europa, Lateinamerika, Nordafrika und dem Nahen Osten aktiv sein. Zusammengerechnet brachten es die Unternehmen 2017 auf 4,7 Milliarden Euro Umsatz, 740 Millionen Euro Gewinn und eine tägliche Förderung rund 575 000 Barrel Öläquivalent. Ein Barrel sind 159 Liter. Das neue Unternehmen soll seinen Hauptsitz in Kassel und Hamburg haben. Welche Auswirkungen der Zusammenschluss auf die Beschäftigung in Kassel haben wird, steht noch nicht fest.

