Nicht alle können morgen feiern: Sonn- und Feiertagsarbeit nimmt seit 20 Jahren zu

Wiesbaden. Sonn- und Feiertagsarbeit in Deutschland hat in den vergangenen 20 Jahren deutlich zugenommen. 1996 mussten gut sechs Millionen ran, wenn andere sich ausruhten oder feierten. 2016 waren es nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden knapp 9,3 Millionen.

Die Zahl der abhängig Beschäftigten insgesamt stieg seit 1996 von rund 32 auf 37 Millionen. Damit traf Sonn- und Feiertagsarbeit 1996 jeden Fünften, vergangenes Jahr jeden Vierten.

Shoppen an Heiligabend? Dieses Jahr in Hessen nicht. Der 24. Dezember ist zugleich 4. Advent. Und für Adventssonntage sagt das Hessische Ladenöffnungsgesetz: Läden zu! Das gilt auch in Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt. In den 13 übrigen Bundesländern ist Heiligabend-Einkauf trotz Sonntag prinzipiell möglich.

„Nicht hingehen!“, empfiehlt die Gewerkschaft Verdi. Auch Ladenpersonal müsse sich auf Weihnachten vorbereiten können. „Wenn Heiligabend jetzt ein Sonntag ist, ist die Überlegung, gerade dann die Sonntagsöffnungszeiten anwenden zu wollen, unglaublich zynisch“, sagte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger mit Blick auf jene Bundesländer, die die Ladenöffnung an Heiligabend nicht ausschließen.

Shopping in Niedersachsen dürfte morgen aber überschaubar bleiben: Erlaubt sind drei Stunden Öffnung in Geschäften des täglichen Kleinbedarfs mit weniger als 800 Quadratmetern Ladenfläche, außerhalb der ortsüblichen Gottesdienstzeiten, in der Regel bis 14 Uhr. In Wallfahrtsorten dürfen diese Läden acht Stunden aufmachen.

Discounter sagten früh ab

Discounter wie Aldi, Lidl und Norma hatten früh angekündigt, nicht zu öffnen. Bei Rewe und Edeka könnte es – nicht in Hessen – unter Umständen anders sein: Selbstständig geführte Filialen entscheiden selbst über den Betrieb an Heiligabend.

„Beschäftigungsfreie Sonntage sollen die psychische Regeneration und soziale Kontakte fördern“, heißt es beim Arbeitsschutz des Regierungspräsidiums Kassel. Im Prinzip – Ausnahmen müssen geregelt oder behördlich genehmigt sein. Schließlich steht das Leben sonn- und feiertags nicht still. Vor allem Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Gastgewerbe sind betroffen – mehr als jeder Zweite. Ähnlich sind die Quoten in Alten- und Pflegeheimen, im Wach- und Sicherheitsdienst. Bei den Selbstständigen waren es 2016 mit 22 Prozent deutlich mehr, die ständig oder regelmäßig zu diesen Zeiten arbeiten. Zahlen aus Hessen gibt das Statistische Bundesamt nicht heraus.

Von den Feuerwehren weiß man, dass 72.000 freiwillige Einsatzkräfte auf den Fall das Falles warten und 1800 Berufsfeuerwehrleute. 40 von diesen sind morgen in Kassel im Dienst, 150 in Frankfurt. Dort seien Festtage eher ruhiger, weil viele Berufspendler nicht in der Stadt seien.

Wer sonntags arbeitet und einen guten Tarifvertrag im Rücken hat, bekommt Zuschläge. Allerdings nehme die Tarifbindung ab. „Längst nicht alle Betroffenen erhalten für ihre Sonn- und Feiertagsarbeit einen materiellen Ausgleich“, mahnte die Vize-Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, Sabine Zimmermann, die die Zahlen erfragt hatte. Eine neue Regierung müsse Schritte zur Stärkung von Tarifverträgen ergreifen, fordert sie. Ausnahmeregelungen nach dem Arbeitszeitgesetz müssten eingeschränkt werden. (mit dpa)

Hintergrund: Sonst ein halber Arbeitstag

Rund 1700 evangelische Pfarrer sind an Heiligabend in Hessen im Einsatz.

In Frankfurt sorgen 400 Menschen dafür, dass Busse und Bahnen fahren. Dazu kommen ungezählte Polizisten, Ärzte oder Bauern, die melken müssen.

Normalerweise gilt auch der 24. Dezember zumindest als ein halber Arbeitstag, wenn er auf einen Wochentag fällt. „Am Sonntag darf nicht gearbeitet werden und wenn, dann nur unter ganz bestimmten Bedingungen“, sagt Ute Fritzel von Verdi Hessen. (dpa)